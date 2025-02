Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Urbana de Tarragona valora molt positivament la Campanya de Nadal, que s’ha portat terme entre el 28 de novembre de 2024 i el 12 de gener de 2025, i en la qual hi han col·laborat els Mossos d’Esquadra. Aquest operatiu tenia l’objectiu de garantir la seguretat, la convivència i la mobilitat en un període de màxima intensitat comercial i social a la ciutat.

Aquesta campanya ha acabat amb una reducció del 21% dels delictes contra el patrimoni (furts, robatoris,...) respecte al 2023, han passat de 639 a 504. Els agents han identificat 218 persones, han efectuat 13 diligències, amb 5 detencions realitzades, de les quals dues per identificació de persones amb ordre de recerca, detenció i presentació per diversos delictes i tres per delictes contra el patrimoni.

Durant la campanya policial s’han interposat 9 denúncies per conductes incíviques, 2 a la Llei de Seguretat Ciutadana, 1 per possessió d’armes o objectes perillosos, 10 per tinença/consum d’estupefaents i 18 per consum d’alcohol a la via pública.

En els 59 controls d’alcoholèmia que s’han fet al llarg d’aquests dies de Nadal s’han identificat 341 vehicles i també als conductors i als ocupants, s’han fet 341 proves d’alcoholèmia amb el resultat de 53 positives.

Més de 2.500 joguines intervingudes

En aquest període de temps també s’han fet inspeccions a establiments de venda de joguines, altres activitats lúdiques, control d’atraccions i terrasses. Sobre això, s’han inspeccionat 9 locals de distribució de joguines a l’engròs amb un total de 2.568 joguines intervingudes per no reunir les condicions de seguretat i no disposar d’homologació europea. Una de les intervencions va acabar amb diligències penals per delicte contra la propietat industrial. Aquí hi van participar també agents de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional.

D’altra banda, s’han inspeccionat 140 terrasses d’establiments d’hostaleria amb un total de 3 denúncies i també s’han efectuat 9 inspeccions d’atraccions de fira per comprovar que reunien les condicions de seguretat.

Proximitat

La proximitat amb els comerciants i la ciutadania ha sigut un dels punts clau de la campanya. Pel que fa als comerciants, s’han efectuat més de 400 visites als establiments per proporcionar suport i visibilitat policial i també s’han entregat tríptics informatius amb consells de seguretat. El contacte directe i permanent amb la ciutadania ha sigut essencial per al bon desenvolupament de la campanya.

Aquesta campanya, que s’ha desenvolupat amb una estreta coordinació entre la Guàrdia Urbana de Tarragona i el dispositiu Grèvol dels Mossos d'Esquadra, ha permès una reducció significativa dels delictes contra el patrimoni respecte de la campanya de 2023, s’han implementat mesures preventives i accions proactives, com les visites i contactes amb comerciants, que han reforçat la seguretat ciutadana i la col·laboració amb el teixit comercial.

Per part de la Guàrdia Urbana hi ha participat les unitats de Proximitat (UP), de Trànsit (UT), la Muntada (UM), la Canina (UCAN), la de Dron (UDRON), la d’Inspecció Administrativa (UIA) i la d’Investigació Bàsica (UIB). I dels Mossos, la Unitat de Seguretat Ciutadana (USC), la Unitat de Proximitat els FURA. Hi han pres part agents uniformats i també de paisà d’ambdós cossos policials per vetllar per la seguretat.