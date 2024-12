Tarragona es blinda per Nadal: hi haurà sempre un agent de Mossos en aquests carrers

Publicat per Álvaro Rodríguez Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra han posat en marxa el Pla de Nadal juntament amb els diferents cossos policials locals per tal de reforçar la seguretat ciutadana durant les festes nadalenques. Aquest servei va entrar en vigència el passat 30 d’octubre i ho estarà fins passat Reis. L’objectiu d’aquest dispositiu és augmentar la seguretat durant el període on augmenta l’afluència de persones als eixos comercials amb motiu de les rebaixes i les compres habituals d’aquestes dates.

Per aquest motiu, a Tarragona s’han establert diversos ‘punts calents’ on es concentra la major part de l’activitat comercial i, a conseqüència, es poden generar més aglomeracions. Les zones establertes pels Mossos d’Esquadra junt amb la Guàrdia Urbana de Tarragona són la Rambla Nova, el carrer Unió, l’eix entre la Imperial Tarraco i la plaça Corsini, l’entorn del Corte Inglés i el polígon de les Gavarres.

Així ho ha detallat el cap de la Unitat de Seguretat Ciutadana de Tarragona dels Mossos d’Esquadra, Jordi Maranges, qui detalla que els agents també estaran atents a les zones comercials dels diferents barris perifèrics com el Mercadet de Bonavista. Maranges explica que l’objectiu és «sempre hi hagi un agent dels Mossos d’Esquadra o de la Guàrdia Urbana passejant pel carrer» en els llocs assenyalats.

Els horaris de vigilància s’ampliaran en els horaris d’obertura i de tancament comercial, tot establint un contacte directe amb els responsables dels locals. El cap assegura que aquesta mesura busca «que la gent pugui gaudir de les compres amb la seguretat que els cossos policials estan presents», alhora que es genera un efecte dissuasiu a la gent que pot acudir a delinquir.

Maranges també defensa que la coordinació amb el personal de seguretat priva d’establiments comercials com el Corte Inglés o el Parc Central «és directa», fins i tot pel que fa a la recollida de denúncies. Maranges admet que «l’afluència en aquests tipus d’esdeveniments s’ha vist augmentada en els darrers anys», motiu pel qual considera que «la presència policial ha de ser proporcional».

Carreteres i oci nocturn

A més d’aquest reforç, també s’augmentaran durant els dies de Nadal els controls d’alcoholèmia i de drogues en carretera, especialment a les entrades i sortides de les zones d’oci nocturn com Salou. En aquests dies previs, les patrulles també posaran atenció als horaris corresponents a dinars i sopars d’empresa per tal de millorar les condicions de seguretat a la xarxa viària.

L’atenció es fixarà especialment a les nits de Cap d’Any i la cavalcada de reis. En la primera, els Mossos d’Esquadra i seran presents per prevenir baralles i altres incidents d’ordre públic atenent les zones on l’oci nocturn amplia els seus horaris. Pel que fa a la nit de Reis, els Mossos d’Esquadra reforçaran els seus agents al carrer per donar resposta a aquest esdeveniment, que, com molts altres, «cada cop està més dimensionat».

Amenaça terrorista

Jordi Maranges recorda que «estem sota un nivell 4 reforçat sobre 5 d’amenaça terrorista», per aquest motiu, l’activitat policial de detecció i prevenció es reforça als recintes de culte cristians i jueus, els edificis diplomàtics o als estadis de futbol. Amb motiu de la campanya de Nadal, les unitats especialitzades en aquest àmbit també estaran presents als eixos comercials abans esmentats.