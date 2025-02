Tarragona es converteix en la capital de l'univers friki amb la vuitena edició de Starraco Unlimited

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La vuitena Starraco Unlimited ha concentrat tota l'activitat al recinte firal del palau de Congressos de Tarragona amb l'objectiu de facilitar la interacció entre públic i professionals del món friki.

A diferència d'anteriors edicions, en què es repartia entre el palau i el recinte firal, enguany s'han reunit estands, tallers i xerrades en un únic punt.

L'organització en fa un balanç positiu i treu pit d'haver-se convertit en un referent per als amants de sèries, còmics i videojocs des de Tarragona.

«Fa vuit anys picàvem portes i ara ens piquen la porta a nosaltres, aquesta és la diferència», ha expressat el director de continguts Iván Carrasco. En aquesta ocasió, la meitat dels estands professionals provenen de fora de Catalunya.

El canvi d'ubicació ha estat la principal de la vuitena edició de l'Starraco Unlimited, una proposta que segons l'organització ha tingut una bona rebuda tant pel públic com pels professionals que hi formen part.

És el cas de l'Adrián Ibáñez, un tatuador de Saragossa que per primer cop ha participat en l'esdeveniment amb un estand propi després de quatre anys com a usuari. «Hi havia gent que anava una mica perduda i en estar tot en un punt, està més concentrat», ha apuntat a l'ACN.

D'altra banda, dels 200 expositors, la meitat són de fora de Catalunya, un fet que segons el director de continguts Iván Carrasco, denota l'interès de l'esdeveniment després de vuit edicions. La Laura Redondo, per exemple, s'ha estrenat a la mostra amb la seva botiga de confecció de peluixos que fa a mà a Gandia.

Tot i que reconeix que s'esperava més públic durant la jornada de dissabte, ha posat en relleu la possibilitat de conèixer altres professionals d'arreu i fer-hi pinya. Una qüestió per la qual també s'ha mobilitzat fins a Tarragona l'equip del Museu Alien de Barcelona, que es troba immers en una campanya de micromecenatge per ampliar l'espai i convertir-lo en el primer museu de ciència-ficció immersiu d'Europa.

Ara bé, no només els estands atreuen professionals de fora, sinó que una part del públic prové de més enllà de les comarques tarragonines. En el context actual d'obres al traçat ferroviari, Carrasco patia perquè afectés a l'assistència, però finalment no ha estat així. «Els frikis no tenen fronteres i venen com faci falta», ha celebrat Carrasco.

Així ho ha demostrat l'Entorpy, de Barcelona, qui no ha dubtat en caracteritzar-se de 'Bloody Queen', un personatge del videojoc 'Identity'. De l'Starraco Unlimited en valora positivament l'acollida i l'esperit de comunitat que es crea. Altres, com la Maria i el Nico, de Tarragona, posen en relleu la possibilitat de compartir passions pel món friki prop de casa, sense la necessitat d'anar fins a Barcelona per fer xarxa.

Pendents de tancar les xifres d'assistència d'aquesta vuitena edició, l'organització calcula que s'han superat els 9.000 visitants i confirma la voluntat de mantenir-se a Tarragona de cara al futur a curt i llarg termini. Alhora, treuen pit per la feina feta en els darrers anys, que els han posicionat com un esdeveniment de referència en el món friki.

