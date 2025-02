Starraco Unlimited converteix Tarragona en l'epicentre de la fantasia i la ciència ficció

Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

Spiderman, Wonder Woman, Superman o Bitelchús s'han passejat aquest dissabte pel Palau de Congressos de Tarragona, que acull fins demà la vuitena edició de l'Starraco Unlimited, una cita per als amants de la fantasia i la ciència ficció en la qual hi ha exposicions i 'photocalls' de nissagues i universos com 'Star Wars',' Star Trek', Marvel i DC o Warhamme; 'cosplay' o emuladors de videojocs 'vintage'.

«Starraco Unlimited ja és una de les fires de referència del país, tenim visitants de València, Barcelona, País Basc, Cadis, Girona, Lleida... Aquest any hem rebut més de 400 sol·licituds d'artistes per cobrir quaranta places i han vingut de Mallorca, Sevilla, Madrid o Canàries», explica el director d'aquest esdeveniment, Iván Carrasco.

La presència de l'actor de doblatge Claudio Serrano, que ha posat veu a personatges com Batman, Ant Man, Daryl Dixon, Bill Weathon; la 'cosplayer' Ittara; el productor audiovisual Juan Serrano, que ha participat en la creació d'efectes especials en pel·lícules com 'El laberinto del Fauno' o 'Hell Boy'; o l'actor Octavi Pujades, un dels impulsors del futur Museu Alien de Ciència Ficció de Barcelona, són alguns dels plats forts d'aquesta edició.

«La ciència ficció i el col·leccionisme mai han deixat d'estar vigents, però ara tenen més interès que mai. És un gènere que sempre va un pas per davant, el que era ciència ficció fa cinc anys ara ja és realitat, sobretot en l'àmbit de la distòpia. És un terreny fèrtil per a la imaginació i la creativitat, ens fa somiar, imaginar i ens estimula el pensament», destaca Pujades.

El programa es completa amb concursos de 'cosplay', combats amb espases de llum, activitats relacionades amb 'Harry Potter', màquines de 'paintball' o un espai per jugar a videojocs clàssics, com 'Street Fighter' o 'Marvel VS Capcom', així com l'exhibició d'objectes de pel·lícules com 'The Goonies', 'Jurassic Park' o 'Star Wars'.

«Starraco Ulimited és més que una fira on venir a mirar. Es tracta d'un cap de setmana on els assistents es poden submergir en el multiunivers de la fantasia i la ciència ficció i venir caracteritzat com el seu personatge preferit i sentir que està a casa, passejant entre altres personatges», apunta l'organització.

En aquest esdeveniment pots portar-te de record figures col·leccionables, il·lustracions, cartells de pel·lícules... i fins i tot un tatuatge per a tota la vida.