Del 21 de febrer al 4 de març, Tarragona es vesteix d’una màgia especial per celebrar una festa inclusiva i única en què tothom, de totes les edats, orígens i formes, és benvingut a viure el Carnaval més divertit i obert de tots.

Aquest Carnaval, que fa renéixer la ciutat durant l’hivern gràcies a la passió i la il·lusió d’unes entitats que encomanen la seva alegria i energia, és avui una gran festa de convivència i diversitat. El Carnaval de Tarragona no és només una celebració popular; és també un espai per expressar-nos, per fer un crit a la llibertat i la creativitat, on cada persona pot ser qui vulgui, sense barreres.

Programa d'actes:



Concurs “Comerç festiu: edició Carnaval 2025”

📅 Del 21 de febrer al 9 de març

📍 Mercat Central de Tarragona i Mercat Municipal de Torreforta

🎭 Concurs d’aparadors de Carnaval obert a tots els comerços i negocis interessats. Dues modalitats: Comerç Festiu Individual i Comerç Festiu Comparser, amb set categories per modalitat.

📩 Més informació: info@laviat.com / 671 552 142

Exposició fotogràfica “La vida carnavalesca de Tarragona”

📅 Del 21 de febrer al 9 de març

📍 Parc Central

📷 Exposició de la fotografia guanyadora del Concurs de Fotografia 2024 i una selecció d’imatges del Carnaval de Tarragona 2024.

21 de Febrer Divendres

Concurs de dibuix infantil

📅 8.30 h

📍 Mercat Central i Mercat de Torreforta

🖍 Per a infants de 5 a 12 anys. Tema: aliments i receptes de la temporada carnavalesca.

📲 Bases i informació a les xarxes socials dels Mercats de Tarragona.

22de Febrer- El Xarró Dissabte

Tallers i jocs infantils

📅 11.00 h

📍 Rambla Nova (Tram Teresianes), Plaça Cuba de Sant Pere i Sant Pau i Centre Cívic de Torreforta

🎨 Tallers, jocs i pinta cares per als infants.

Taller i contacontes

📅 11.30 h

📍 Llibreria La Capona

📖 Contacontes "La Gina i en Charlie i el concurs de disfresses".

🔗 Inscripció prèvia: lacapona.coop

Vermut carnavaler

📅 12.00 h

📍 Plaça de la 4a Promoció (Sant Pere i Sant Pau)

🎶 Actuació d’Agustín Aspa i el seu grup Habana.

10a Xarronada Popular

📅 14.00 h

📍 Casal Popular Sageta de Foc

🍲 Escudella tarragonina amb vermut musical i sobretaula de glosa.

💰 Preu: 15 € (soci) / 18 € (no soci)

🔗 Inscripcions: aquest enllaç

Concurs infantil de disfresses

📅 17.30 h

📍 Totem Cafè

🎭 Disfresses, animació infantil i coca amb xocolata.

💰 Entrada lliure (aforament limitat)

23 de Febrer- La Disfressa d'Or Diumenge

La Disfressa d'Or

📍 Recinte Firal del Palau de Congressos

🎭 Concurs de disfresses de les comparses del Carnaval

💰 Entrada: 18 € (més despeses de gestió)

📲 Venda d'entrades: tarragonamusicfestival.com

🕛 Sessions:

12.00 h - Primera sessió 17.00 h - Segona sessió (Entrades exhaurides) 20.30 h - Tercera sessió (Entrades exhaurides)

📺 Retransmissió en directe per TAC 12

25 de Febrer Dimarts

Bastiment de la Bota

📅 10.00 h

📍 Plaça de la Font

🎭 Monument efímer fins a la seva crema en l’Enterrament del Carnestoltes.

Presentació del Ninot i la Ninota

📅 12.00 h

📍 Plaça de la Font

🎭 A càrrec de Taller Valua, Disc 45 i Colours Fantasy.

26 de Febrer Dimecres

Entrada del Carnestoltes i la Concubina

📅 18.00 h

📍 Plaça de la Disbauxa (Plaça Corsini)

🎭 Arribada del Rei Carnestoltes XLII i la Concubina XXIX amb sermó inaugural.

🎉 Nomenament del Boter d’Honor.

Gala del Rei Carnestoltes i la Concubina

📅 19.30 h i 21.30 h

📍 Teatre Tarragona

💰 Entrada: 5 €

📲 Venda d'entrades: entrades.tarragona.cat

🎭 Espectacle de sàtira i ball amb les comparses Disc 45 i Colours Fantasy.

27 de Febrer- Dijous Gras Dijous

Carnaval Gastronòmic. La coca de llardons

📅 9.00 h

📍 Carrer de Cañellas

🍴 Tasta la típica coca de llardons del Carnaval a la parada de la Colla La Bóta.

💵 Preu: 1,20€ (fins a esgotar existències)

Tombet del Rei Carnestoltes i la Concubina

📅 9.00 h

📍 Diferents escoles i llars infantils

🎭 El Rei Carnestoltes i la Concubina, acompanyats de la Xaranga Pujats de To i Xim Xim Mig Grau, visiten els centres educatius.

Carnaval Gastronòmic. Repartiment de botifarra d’ou

📅 10.00 h

📍 Interior del Mercat de Torreforta i Interior del Mercat Central

🍴 Gaudeix de la botifarra d’ou, una menja típica del Carnaval.

⏰ Fins a les 14.00 h o fins a esgotar existències.

Truites de Dijous Gras al Casal

📅 19.30 h

📍 Carrer de Sant Domènec, 18, baixos 1 i 2

🍳 Gaudeix de les millors truites típiques del Carnaval tarragoní.

Presentació de les temàtiques del Carnaval 2025

📅 20.00 h

📍 Plaça de la Disbauxa

🎭 Coneix els secrets de les disfresses i les temàtiques per al Carnaval 2025.

Ball de Màscares

📅 21.00 h

📍 Casa Miret, Rambla Nova, 36

🎉 Festa exclusiva amb màscares, ball i disbauxa, presidida pel Rei Carnestoltes i la seva Concubina.

💵 Preu: Sopar + ball + disbauxa: 65€

📲 Reserves: www.balldemascarestgn.com / info@balldemascarestgn.com

28 de Febrer- El Carnaval dels Petits Divendres

Concurs “Vivim el Carnaval”

📅 8.30 h

📍 Mercat Central i Mercat de Torreforta

🎨 Concurs dirigit a paradistes i marxants que hagin guarnit els seus establiments.

📲 Bases i informació a les xarxes socials dels Mercats de Tarragona.

Visita del Rei Carnestoltes i la Concubina al Mercat Central

📅 13.30 h

📍 Mercat Central

🎭 El Rei Carnestoltes i la Concubina faran el vermut i recorreran les parades del Mercat.

Entrada del Rei Carnestoltes i la Concubina a la Plaça de la Disbauxa

📅 17.45 h

📍 Plaça de la Disbauxa

🎭 Inici de l’espectacle infantil a càrrec del Rei Carnestoltes i la Concubina, acompanyats per la Xaranga Suquet Calero.

El Carnaval dels Petits: Amb ganes de gresca!

📅 18.00 h

📍 Plaça de la Disbauxa

🎶 Concert de la companyia Rikus i Els Barretines, amb música, energia i molta diversió per a tota la família.

1 de Març- La Rua de l'Artesania Dissabte

Recepció d’andròmines del Pajaritu

📅 9.30 h

📍 Pl. del Rei.

🛺 Arribada i estacionament dels participants, que podran lluir les seves satíriques i divertides obres d’art, i els espectadors podran admirar-les abans que passin a l’acció.

Rua de Carnaval de Sant Salvador i Sant Ramon

📅 10.30 h: Sant Salvador i Sant Ramon, av. Sant Salvador (a l’altura del CAP)

📍 Rua de Carnaval de Sant Salvador i Sant Ramon

Baixada del Pajaritu. Inici de la XVIII

📅 11 h

📍 Pl. del Rei. Itinerari: bda. Pescateria, c. Cós del Bou, bda. Misericòrdia, c. de la Nau i pl. del Rei

🛺 Podrem veure en acció totes les andròmines participants, amb les seves trepidants baixades.

📲 Inscripcions i bases: jovedetarragona.cat/baixadadelpajaritu/

Rua de Carnaval de Sant Pere i Sant Pau

📅 11 h

📍 Des de la rambla de Sant Pere i Sant Pau. Itinerari: tram baix de la rambla, església, pl. de la Sardana i camí del Pont del Diable fins a arribar al Centre Cívic.

🍫 A l’acabar, xocolatada popular

Rua de Ponent

📅 11.30 h

📍 Torreforta. Itinerari: c. Riu Fluvià, passant pels carrers Menorca, Gran Canària, Illes Balears i Gaià, cantonada amb Montblanc

💃 Amb la participació de les comparses Todos en Azul, La Ballaruga, Sinhus, Colours Fantasy, L’Albada, Fotemli Canya, Spectrum, Platinum, Magic Dansa, Pandora, Artífex i Golden Time.

JoVermut Carnavalesc

📅 12 h

📍 C. del Cós del Bou

Gran festa de Carnaval dels Xiquets del Serrallo

📅 12 h

📍 Moll de Costa, 1. Gran festa de Carnaval dels Xiquets del Serrallo

Arribada de la rua i xocolatada per a tots els assistents

📅 12 h

📍 Centre Cívic Sant Pere i Sant Pau, camí del Pont del Diable.

Suca al brou! Calçotada popular

📅 12 h

📍 Bar Al Padrí, c. d’en Vilarroma, 4.

🧅 Gaudeix d’una calçotada festiva amb música i bon ambient fins a les 15 h.

💶 Preu: 25€ (inclou: calçots, llonganissa, pa, salsa i beguda)

📲 Més informació i inscripcions a @brou_de_______

El vermut de Carnaval

📅 12 h

📍 Plaça de la Disbauxa.

🎶 El vermut de Carnaval. Música i animació amb Dijeila (Laura Casadevall) per preparar-se per la rua de l’artesania.

Concurs de disfresses

📅 12.30 h

📍 Centre Cívic Sant Pere i Sant Pau, camí del Pont del Diable, s/n.

🎭 Concurs de disfresses amb diferents categories i premis per a les disfresses més creatives, originals i espectaculars.

Entrega de premis de la XVIII Baixada del Pajaritu

📅 12.30 h

📍 C. del Cós del Bou.

🍹 Seguida de Vermut amb DJ’s D-Broma.

Carnaval Lila

📅 13 h

📍 Local social de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, c. del Cós del Bou, 23.

🎭 Concurs de disfresses per a la canalla, animació infantil i pluja de confeti.

Beu al brou! Concurs de porró

📅 13 h

📍 Bar Al Padrí, c. d’en Vilarroma, 4.

💶 Preu: 10€

📲 Més informació i inscripcions a @brou_de_______

Arribada de les carrosses participants en la Rua

📅 17.30 h

📍 Av. de Ramón y Cajal, davant del Parc Central i la Necròpolis

Rua de l’Artesania

📅 18 h

📍 Des de l’av. de Ramón y Cajal i cap a l’av. de Catalunya. Itinerari: av. Ramón y Cajal, Rambla Nova (18.30 h), c. Rovira i Virgili, pl. Anselm Clavé (19.15 h), i av. Catalunya a l’altura del Campus URV (19.45 h)

🎭 La Rua de l’Artesania, amb comparses, carrosses i els Sèquits del Rei i de la Concubina.

📺 Acte retransmès en directe per TAC 12

La revetlla de Carnaval

📅 23 h

📍 Plaça de la Disbauxa

🎶 Música dels anys 80 i 90 amb DJ Chus i DJ Christian de la Discoteca Totem.

El Carnaval, a la Jove!

📅 24 h

📍 C. del Cós del Bou.

🎧 Nit carnavalesca amb PD Murddock i DJ Rayo.

Opening Party Carnival

📅 24 h

📍 Totem Cafè

🎭 Festa de disfresses amb la comparsa d’Amics de la Part Alta. A les 2 h, concurs de disfresses individual i per grups.

2 de Març- Rua de lluiment Diumenge

Arriba el darrer polvo del Carnestoltes i la Concubina abans d’anar a judici

📅 2 h

📍 Plaça de la Disbauxa

🎭 La guerra de la farina (antigues batusses entre carnissers i peixaters) es modernitza i torna anys després convertida en la festa amb pols de colors que tots esteu esperant per a l’hora del vermut de diumenge de Carnaval.

Concentració Motos Motomami

📅 12 h

📍 Rambla Nova, tram balcó.

🏍 Amb motiu de la seva temàtica, la comparsa Platinum ens convida a passar un migdia amb bona música i ball

La rua del vermut de Carnaval

📅 13 h

📍 Carrers de la Part Alta.

Rua de Lluïment

📅 18 h

📍 Av. de Ramón y Cajal, davant de Parc Central i la Necròpolis. Itinerari amb indicació horària aproximada de l’arribada de la primera comparsa: av. Ramón y Cajal, Rambla Nova (18.30 h), c. Rovira i Virgili, pl. Anselm Clavé (19 h) i av. Catalunya a l’altura del Campus URV (19.30 h)

🎭 La rua de les comparses més espectaculars, així com els Sèquits del Carnestoltes i de la Concubina.

3 de Març- El judici Dilluns

Primera sessió del Judici del Rei Carnestoltes

📅 18.30 h

📍 Ajuntament de Tarragona

🎭 Aquesta vegada el judici tindrà una part en vers en honor de la Sala Trono Villegas i un número musical en honor de Paco Madrid, i se celebrarà, de manera excepcional, al Saló de Plens de l’Ajuntament de Tarragona, tal com van fer-ho els alumnes de l’Escola Municipal d’Art Dramàtic Josep Ixart a principi dels anys vuitanta.

Segona sessió del Judici del Rei Carnestoltes

📅 20 h.

📍 Plaça de la Disbauxa.

🎭 La Colla La Bóta representa un any més aquesta petita obra de teatre en què, a més dels reis, seran jutjades personalitats, autoritats i veïns de Tarragona i del país a través de la llengua esmolada dels seus intèrprets.

19a Gala Tarragona Drag

📅 21.30 h

📍 Teatre Tarragona

🦄 La 19a edició del certamen Tarragona Drag acull les millors artistes drag del panorama nacional i local. Drag queens, kings i molts més venen any rere any a Tarragona a demostrar que, amb un bon maquillatge, perruques, talons i una mica de morro, tot és millor.

📲 Inscripcions i bases: www.catalunyadrag.cat

🎟 Entrades: www.produccions.cat (a partir del dimarts 11 de febrer, a les 11 h)

💶 Preu: 16 i 18€

Festa Tarragona Drag

📅 24 h

📍 Totem Cafè

4 de Març- El Dol, l'Enterrament i la crema Dimarts

La Mascarada del Dol i les seves ploraneres amb els Ministrers del Camp i del Llamp

📅10 h

📍 Des de l’Antic Ajuntament, c. Major, 39, i en direcció a la plaça de la Font

🎭 El Rei del Carnestoltes i la seva Concubina han estat executats i el seu sèquit surt als carrers a plorar-los per tota la ciutat.

Arribada de la Mascarada del Dol i dels Ministrers del Camp i del Llamp

📅 11.30 h

📍 Mercat Central.

La vetlla del Rei Carnestoltes i la seva Concubina

📅 18 h

📍 Antic Ajuntament, c. Major, 39.

💶 Preu: gratuït

Músiques del Carnaval català

📅 18.30 h

📍 Pl. d’Anselm Clavé.

Concentració de les comparses

📅 20.45 h

📍 Pl. de les Cols - casa mortuòria, Antic Ajuntament, c. Major, 39.

🎭 Concentració de les comparses del dol, ploraneres, Ball de Diables, Drac, Bou, Víbria, Griu, Colla Diables Voramar del Serrallo, timbalers diversos, Mascarada del Dol, els Cremallers de teia i els Sèquits del Carnestoltes i de la Concubina, amb Grallestoltes i la Cobla de Llardons del Tecler.

Lliurament del Testament a Llucifer, notari reial

📅 20.50 h

📍 Pl. de les Cols. Itinerari: pl. de les Cols, c. Major, c. de la Nau, bda. Pescateria, c. Cós del Bou i pl. de la Font

👹 Lliurament del Testament a Llucifer, notari reial, per part del dol de la Colla La Bóta i la Cobla de Llardons del Tecler. Tot seguit, els grups es dirigiran, amb carretilles i sortidors, cap a la plaça de la Font.

Lectura del Testament del Rei Carnestoltes per part de Llucifer, notari reial

📅 21.45 h.

📍 Pl. de la Font.

L’enterrament del Rei Carnestoltes

📅 22 h

📍 Pl. de la Font.

🪦 L’enterrament del Rei Carnestoltes, amb la crema del Ninot, la Ninota i la Bota encesa pels Cremallers. L’enterrament comptarà amb la presència de les comparses del dol, ploraneres amb carxofes i espelmes, Ball de Diables, Drac, Bou, Víbria, Griu i Colla Diables Voramar del Serrallo, Mascarada del Dol, Cremallers i Sèquits del Carnestoltes i de la Concubina.

👉 Tot seguit, a la plaça de la Font. Veredicte del concurs de comparses i lliurament dels guardons, penons i cremallers: primer classificat, segon classificat i tretze tercers classificats ex aequo, a més dels premis de sostenibilitat, participació i promoció, sàtira i simpatia.

🎙 Acte retransmès en directe per Ràdio Ciutat de Tarragona a www.rctgn.cat

Fi de festa Carnaval 2025

📅 23.30 h

📍 Totem Cafè

Toc de Quera o entrada a la Quaresma

📅 23.50 h

📍 Aproximadament. Campanar de la Catedral