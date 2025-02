La plaça Corsini serà el centre neuràlgic del Carnaval de Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Del 21 de febrer al 4 de març Tarragona tornarà a viure el Carnaval 2025. El Rei Carnestoltes XLII, la seva Concubina XXIX i els seus Sèquits han presentat aquest matí acompanyats de la consellera de Cultura de l’Ajuntament de Tarragona, Sandra Ramos, el programa d’actes.

La plaça Corsini es torna a convertir en la Plaça de la Disbauxa i es consolida enguany com a centre neuràlgic del Carnaval, acollint gran quantitat d’actes. Tal com va fer l’any passat, l’espai es dotarà tècnicament de les millors llums, so i un escenari mòbil i decorat per part de les comparses.

A banda de la Plaça de la Disbauxa, la Disfressa d’Or serà l’altre veritable protagonista d’aquest Carnaval, en celebrar el seu 25è aniversari. Aquest acte, que ha anat passant durant aquestes 25 edicions per diferents espais i formats, començant per una plaça de la Font com a teloner del concert, passant pel Teatre Metropol, el Refugi 1, el Recinte Firal i la Tarraco Arena. Enguany torna a l’espai on la Disfressa d’Or va assolir la majoria d’edat i que la va fer créixer fins al punt on ens troba ara. Així, el diumenge 23 de febrer se celebraran tres sessions: una matinal, una per la tarda i la del vespre, que comptarà amb la lectura del veredicte final.

El passat 20 de gener es van posar a la venda les prop de 3.000 entrades disponibles, 1.000 per passi, el mateix aforament dels darrers anys a la TAP. A hores d’ara només queden entrades per al passi de les 12 h.

L’espectacle, que inclourà la participació de personatges emblemàtics i records ben emotius d’aquest quart de segle amb celebració i brindis final, comptarà amb les 15 comparses l’Albada, Amics de la Part Alta, Artífex, Comparsa Carmelites, Comparsa Urban Style, Escola de Dansa i Comparsa Grup Aerodance, Fotem-li Canya, Golden Time, La Ballaruga, Magic Dansa, Nou Ritme, Platinum, Sinhus, Som i Serem, i Spectrum Comparsa i la participació especial de Disc 45 i Colours Fantasy.

Com a novetat d’aquest any, els premis tant del Carnaval com de la Disfressa d’Or incrementen les respectives aportacions. Així, el primer premi de Carnaval passa de 1.000 a 1.500 €, el segon, de 700 a 1.000 € i els 13 premis Ex aequo a la qualitat, de 300 a 350 €. De la mateixa manera, el primer premi de la Disfressa d’Or passa de 800 a 1.200 € i el segon, de 500 a 800 €.

Programació

Amb el tret de sortida donat per la Disfressa d’Or, dimarts 25 serà el torn del Bastiment de la Bota i de la presentació del Ninot i la Ninota, enguany, tot a càrrec del taller valencià Valua, que enguany, i després d’estrenar-se al carnaval tarragoní amb la Bota del 2024, portaran La Bota del Record, un monument efímer per honorar els artistes valencians i totes les persones que van patir la DANA el passat 2024 així com tota l'onada de solidaritat que va sorgir després. «Des de la cultura donem recolzament a entitats culturals i artistes que han patit els efectes devastadors de la DANA», ha expressat la consellera Sandra Ramos.

La Bota quedarà exposada al públic fins a la seva crema en l’enterrament del Rei Carnestoltes i la seva Concubina, en un foc purificador que no només simbolitza el tancament d’un capítol sinó també l’esperança d’un nou començament. A banda de la Bota, enguany aquest reconegut taller valencià renovarà la imatge adaptada del Ninot i la Ninota, una nova imatge que mantindrà les característiques del Ninot i Ninota però es renovarà adaptant-se als nous moments.

Agafarà el relleu dimecres la plaça de la Disbauxa, que acollirà l’entrada a la ciutat del Rei Carnestoltes i la seva Concubina, i també serà el primer cop que la ciutat gaudirà d’aquests personatges en plena essència per rebre la vara de comandament i iniciar el seu regnat ple de disbauxa i diversió. Tot seguit, el Rei i la Concubina es desplaçaran al Teatre Tarragona per continuar amb un espectacle ple de ball. També la plaça de la Disbauxa acollirà dijous la presentació de les temàtiques del Carnaval 2025, un acte que es va crear l’any passat i que va tenir molt bona acollida.

Divendres, després del Tombet del Rei Carnestoltes i la Concubina per les diferents escoles i llars infantils i pels Mercats municipals, els més petits seran qui regnaran a la Plaça de la Disbauxa amb l’espectacle Amb ganes de gresca!, de la companyia Rikus i Els Barretines.

A la nit, enguany la Colla La Bóta celebra el 40è aniversari com a entitat i ha volgut celebrar una Farra dels Ninots ben especial. La Concubina està farta de ser la segona i s’ha proposat destronar el Rei Carnestoltes. Tots dos es batran en duel en una batalla de xarangues, en la qual, els assistents podran acompanyar a la Concubina i baixar des de la plaça de la Font amb la Ninota i el seu sèquit musical o bé amb el Ninot. Un cop acabada la batalla de xarangues, tots els assistents podran gaudir de la música a càrrec de Kuki Party a la mateixa Plaça de la Disbauxa.

Dissabte de Carnaval arrencarà fort amb la Baixada del Pajaritu i les diferents rues de Carnaval de Sant Salvador i Sant Ramon, Sant Pere i Sant Pau i Ponent. A les 18 h sortirà de l’avinguda Ramon i Cajal mantenint el seu recorregut habitual la Rua de l’artesania, enguany amb la participació de 30 comparses.

El dia acabarà a la plaça de la Disbauxa amb la gran revetlla de Carnaval a càrrec de DJ Chus i DJ Christian, de la Discoteca Totem.

Diumenge, en la Rua de Lluïment es podrà tornar a gaudir de les comparses més espectaculars, així com els Sèquits del Carnestoltes i de la Concubina.

Dilluns 3 de març tindrà lloc el Judici del Rei Carnestoltes, a càrrec de la Colla La Bóta, que enguany, i amb motiu de la celebració dels seus 40 anys, ha volgut homenatjar les diferents entitats que, abans que ella, es van fer càrrec de jutjar els reis del Carnestoltes. Per això, aquesta vegada el judici tindrà una part en vers en honor de la Sala Trono Villegas i un número musical en honor de Paco Madrid.

Finalment, dimarts de Dol, es durà a terme la Lectura del Testament del Rei Carnestoltes per part de Llucifer, l’enterrament del Rei Carnestoltes, amb la crema del Ninot, la Ninota i la Bota encesa pels Cremallers; i finalment el Veredicte del Concurs de Comparses, que posarà punt i final al Carnaval de Tarragona 2025.

La imatge

El cartell d’enguany és de l’artista tarragoní Isma Martínez i està protagonitzat per la Disfressa d’Or en els seu 25è aniversari. Tal com explica el propi autor, en el cartell ha volgut plasmar l’acte de la Disfressa d’or així com tota la feina que hi ha al darrera duta a terme per totes les comparses colze a colze. Al mig, destaca la figura de la disfressa principal, demostrant tant la feina final com el recolzament i treball entre les comparses.