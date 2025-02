Jules Koundé, enamorat de l'arròs cremós de gamba vermella de Tarragona

El defensa del Barça, Jules Koundé, va aprofitar el seu dia lliure per visitar Tarragona, que sembla haver captivat l'interès del jugador francès. Després d'una passejada per la Part Alta i d'una visita a la botiga de roba esportiva Sports Catedral, el futbolista va optar per gaudir d'una experiència gastronòmica en un dels restaurants de referència de la ciutat: El Terrat.

Aquest restaurant, situat al carrer Pons d’Icart, a tocar del Palau Firal i de Congressos de la ciutat, compta amb la mà del reconegut xef Moha Quach. Amb una cuina mediterrània d'autor, El Terrat s'ha consolidat com un dels millors establiments gastronòmics de Tarragona, sent distingit amb un Sol Repsol i present a la Guia Michelin.

Koundé va degustar un menú especial elaborat pel xef, que incloïa cinc aperitius, llobarro marinat amb gàrum (una salsa feta de diferents tipus de peix fermentat, que era molt consumida pels habitants de l'antiga Roma) i escuma de gàrum i porro a baixa temperatura, i un arròs cremós de gamba vermella de Tarragona com a plat principal de l'àpat. Per culminar aquesta experiència gastronòmica, el jugador va gaudir d'un cremós de cafè, fruita de la passió i gelat de caramel.

No és la primera vegada que Koundé es deixa veure per Tarragona. El 2023, ja va visitar la ciutat, demostrant una connexió especial.