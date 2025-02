Un jugador del Barça visita una botiga de la Part Alta de Tarragona

Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Verificat per Creat: Actualitzat:

Jules Koundé, defensa del primer equip del FC Barcelona, ha aprofitat el seu dia de descans per visitar Tarragona. De fet, el jugador culé ha entrat a la botiga Sports Catedral, que està ubicada en el número 44 del carrer Major, a la Part Alta de la ciutat.

La botiga, que està especialitzada en roba, material i calçat esportiu, no ha dubtat en compartir el seu agraïment al jugador a través de les xarxes socials, destacant la visita com un moment especial per a ells. El francès, a més de pel seu futbol, també destaca pel seu gust per la moda i és habitual veure'l amb atrevits estilismes fora del terreny de joc.

En una entrevista a la revista Vogue, Koundé va explicar la importància que té la moda per a una persona tan introvertida com ell. «Sent una persona reservada, ràpidament vaig veure la moda com una manera d’expressar-me i interactuar amb els altres sense que una paraula sortís de la meva boca. La roba també es pot utilitzar per trencar barreres i crear ponts entre persones que no tenen res en comú».