Cremen tres cotxes en un pàrquing obert de Campclar

Tres cotxes s'han cremat en un incendi durant aquesta matinada al barri de Campclar de Tarragona. Els fets han passat a les 02.11 hores i hi ha treballat una dotació de Bombers de la Generalitat.

Els efectius de bombers s'han desplaçat fins al carrer Riu Algars de Tarragona on cremaven tres vehicles en un pàrquing obert. D'aquest, un ha quedat afectat totalment i els altres dos, parcialment. Cap persona ha resultat ferida.

Incendi de contenidors

Una dotació de bombers també ha hagut d'activar-se al Vendrell per l'incendi de quatre contenidors a l'avinguda de la Masia Blanca. Els bombers han rebut a les 00.28 hores i s'han desplaçat fins al lloc. No hi hagut cap altra afectació.