Nou episodi de cotxes cremats a Torreforta i Campclar en una hora

Publicat per Shaila Cid Redactora Verificat per Creat: Actualitzat:

Els barris de Campclar i Torreforta de Tarragona han estat escenari aquesta nit de dimarts i matinada de dimecres de diversos incendis de vehicles. Els Bombers de la Generalitat han fet tres serveis en tres carrers molt propers entre ells en una hora. Per la qual cosa, se sospita que l'autor podria ser el mateix.

El primer avís l'han rebut a les 23.41 hores i s'han desplaçat fins al carrer del Riu Onyar, davant de la Llar Municipal El Ninot. Allí un vehicle ha cremat completament i el foc ha afectat per irradiació dos vehicles més que es trobaven estacionats al costat. L'incendi també ha afectat un contenidor de rebuig. En aquest servei han treballat tres dotacions amb la línia d'aigua. No hi ha hagut danys personals.

El segon servei ha estat a les 00.37 hores al carrer del Riu Llobregat. Aquí ha cremava un turisme per la part del dipòsit de benzina. En l'incendi hi ha treballat una dotació i no hi ha hagut cap més afectació ni material ni personal.

Finalment, l'últim servei ha estat a la Rambla de Ponent a les 00.58 hores on els Bombers han apagat el foc d'un vehicle que cremava. Tampoc hi ha hagut cap més afectació.