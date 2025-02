Publicat per Marta Omella Tarragona Verificat per Creat: Actualitzat:

El supermercat asiàtic DayDayGo, que recentment ha obert a Tarragona, ha despertat l'interès de molts amants de la gastronomia i la cultura asiàtica gràcies a la seva extensa selecció de productes importats.

Entre els passadissos plens de llaminadures, begudes i ingredients tradicionals de països com Japó, Corea del Sud i la Xina, alguns productes han captat especialment l’atenció dels visitants i usuaris de TikTok.

Els vídeos que s’han compartit a la xarxa social mostren alguns dels articles més sorprenents, com els refrescos de Pokémon, Goku o One Piece que destaquen pel seu envàs colorit i disseny 'kawaii'.

També triomfen els mochi de diversos sabors i la gran varietat de ramen picant, conegut per ser un dels més extremadament picants del mercat i popularitzats gràcies a diversos reptes virals que corren per les xarxes .

A més d’aliments, la botiga ofereix una secció d’accessoris i utensilis de cuina, on els visitants poden trobar elements típics de la gastronomia asiàtica, com jocs de te tradicionals i altres estris.

El supermercat asiàtic més gran de la província

DayDayGo és el nou supermercat asiàtic que ha arribat a Tarragona, situat a l'avinguda Ramón y Cajal, en un espai de 1.387 m², on abans hi havia un Caprabo.

Amb aquesta obertura, la ciutat guanya el supermercat asiàtic més gran de la província, convertint-se en un referent per a tots aquells que busquen productes exclusius de la gastronomia oriental.

Des de begudes exòtiques fins a ingredients difícils de trobar, el local ha generat una gran expectació entre els tarragonins més apassionats per la cultura i gastronomia asiàtica, així com entre aquells curiosos que s'endinsen per primera vegada en un supermercat d'aquestes característiques.