El nou supermercat de menjar asiàtic que està arrasant a Tarragona

El nou supermercat que es va inaugurar fa uns dies a Tarragona i que està especialitzat en la gastronomia asiàtica està arrasant a la ciutat. DayDayGo ha obert les seves portes en un local de 1.387 m² a l’avinguda Ramón i Cajal, on abans hi havia un Caprabo. Des de la seva obertura, aquest innovador establiment ha generat una gran expectació, oferint als tarragonins una proposta única a la ciutat.

Aquest nou establiment destaca per oferir una gran varietat de productes asiàtics, que inclouen des d’aperitius tradicionals, begudes, salses i conserves, fins a plats preparats. Molts d’aquests productes no són fàcilment accessibles en altres supermercats, la qual cosa fa que aquesta botiga es converteixi en una parada obligatòria per a aquells que busquen ingredients autèntics de la gastronomia asiàtica.

Amb aquesta obertura, DayDayGo es converteix en el supermercat de productes asiàtics més gran de la província. De fet, és la tercera botiga de la cadena a Catalunya, després dels establiments de Barcelona i Badalona, i la primera a Tarragona. La inauguració ha atret nombrosos curiosos i amants de la gastronomia oriental, que també poden comprar electrodomèstics i estris de cuina, entre d'altres.

La creixent popularitat de la gastronomia asiàtica ha estat un factor clau per a l’arribada de DayDayGo a Tarragona. A més d’atreure els habitants locals, es preveu que el supermercat també cridi l’atenció de persones de pobles propers, que abans havien de viatjar fins a Barcelona o Badalona per aconseguir productes similars. Amb la seva oferta, aquest establiment es perfila com un supermercat de referència per als amants de la cuina oriental a les comarques tarragonines.