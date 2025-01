Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Verificat per Creat: Actualitzat:

Tarragona és una ciutat amb una economia diversa que inclou des del comerç fins a la indústria petroquímica, però també mostra grans desigualtats econòmiques entre els seus barris. Encara que el cost de vida no és tan elevat com en altres grans ciutats catalanes, la realitat és que existeixen barris amb rendes molt més baixes, la qual cosa reflecteix les disparitats econòmiques de la ciutat.

Quin és el barri més humil de Tarragona?

Segons les dades més recents de l’Atles de Distribució de Renda 2022 de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), alguns dels barris més desfavorits econòmicament a Tarragona són aquells que tenen una renda mitjana per llar considerablement més baixa en comparació amb altres zones de la ciutat.

El barri amb la renda més baixa i, per tant, el més humil de Tarragona és Bonavista, on la renda bruta mitjana se situa en 22.731 euros, amb una renda mitjana disponible de només 19.301 euros. Aquest barri, tradicionalment més modest, ha estat històricament una zona de classe treballadora, on moltes famílies s’enfronten a situacions econòmiques difícils.

Torreforta-La Granja-Campclar-Polígon Industrial Riu Clar és el segon barri de Tarragona amb les rendes més baixes, amb una renda bruta mitjana de 24.411 euros i una renda disponible de 20.462 euros. Aquesta llista la segueix el barri de Sant Salvador, que també es troba entre els més modestos econòmicament, amb una renda bruta mitjana de 27.213 euros i una renda disponible de 22.357 euros.

Les zones de Tarragona amb rendes intermèdies



En altres zones com Barris Marítims-El Serrallo les rendes també són baixes, amb una renda bruta mitjana de 30.018 euros i una renda mitjana disponible de 24.174 euros. Un altre barri que es troba en una situació econòmica intermèdia és Eixample-Nou Eixample Sud, que presenta una renda bruta mitjana de 34.091 euros i una renda disponible de 27.243 euros.

En la part més alta de la ciutat, la Part Alta, una de les zones més emblemàtiques i tradicionals de Tarragona, presenta una renda bruta mitjana de 36.197 euros i una renda disponible de 28.413 euros. A la Part Alta li segueix la zona de Nou Eixample Sud-Centre Comercial Parc Central-Hospital Joan XXIII, que té una renda bruta mitjana de 38.367 euros i una renda disponible de 29.920 euros.

Les zones de Tarragona amb una renda mitjana més alta

Per sobre d’aquestes zones, trobem la zona de Sant Pere i Sant Pau-Urbanització Llevantina-Cala Romana, que se situa en una posició més acomodada amb una renda bruta mitjana de 40.088 euros i una renda disponible de 30.958 euros. D’altra banda, l’àrea de Ferran-Tamarit-La Móra es troba entre els barris més rics amb una renda bruta mitjana de 52.445 euros, que es tradueix en una renda mitjana disponible de 39.090 euros.

Quin és el barri més ric de Tarragona?

Segons les dades més recents de l’Atles de Distribució de Renda 2022 de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), el barri més ric de Tarragona és el barri dels Músics, situat a la zona de Llevant. Aquest barri, el nucli del qual es concentra al voltant de la Via Augusta, registra una renda mitjana per llar de 75.293 euros, fet que el col·loca com el de més poder adquisitiu de la ciutat.

La zona de la Via Augusta, a més de comptar amb una renda alta, es caracteritza per tenir alguns dels habitatges més cars de Tarragona, tant de lloguer com en venda. Aquest barri destaca pel seu entorn residencial tranquil i els seus habitatges de luxe, fets que el converteixen en una de les zones preferides per a aquells que busquen comoditat i qualitat de vida amb un gran poder adquisitiu.