Denuncien l’estat del monument de Lluís Companys a Tarragona

Ahir la neteja, o més bé la manca d’aquesta, a la ciutat de Tarragona va tornar a ser objecte de debat a les xarxes socials. Concretament, les queixes es centraven en «el deplorable estat» en què es trobava el monument de Lluís Companys, situat a la rambla homònima del municipi.

La piulada, publicada per David Folch a ‘X’, mostrava una imatge de l’estàtua coberta d’excrements de colom, afirmant que aquesta era una situació que ja feia «setmanes, per no dir mesos», que es vivia. «Negligència màxima i vergonya mínima», etzibava l’usuari de la plataforma. En canvi, des del consistori asseguren que netejen l’escultura de manera regular.

Una problemàtica recurrent

La publicació va guanyar ràpidament l’atenció d’altres usuaris, i també la de l’Ajuntament, ja que hores després el monument va ser netejat. «És una zona on els coloms i els estornells ‘fan molta feina’, i l’olor de femta és terrible», explica Folch a Diari Més. «Visc a prop del monument, llavors passo sovint pel seu costat. Aquesta situació havia estat la mateixa almenys des de les festes», assegura.

Aquesta no és la primera vegada que els carrers de la ciutat són fotografiats i publicats a xarxes socials amb l’objectiu de denunciar el seu estat. Aquest mateix mes de gener, diversos usuaris d’’X’ van compartir imatges dels bancs de diversos punts de la rambla que també es trobaven coberts d’excrements d’aus, un problema habitual a la zona, agreujat per la presència massiva d’aus.

Tan comuns són les queixes sobre l’acumulació de brutícia a la via pública que fins i tot ha motivat recollida de firmes i ha protagonitzat un projecte fotogràfic (Visit Tarragona, where history meets garbage), que denunciava l’estat de la ciutat, en contrast amb la seva posició com a destí turístic. «És indignant, la ciutat mereix una solució», conclou Folch.