Les zones més cares i més barates de la ciutat de Tarragona per comprar un pis

El mercat immobiliari a Tarragona reflecteix una realitat complexa que es viu a moltes ciutats espanyoles, on el preu de l’habitatge continua incrementant-se, posant a moltes persones en una situació difícil per accedir a la propietat. Malgrat la dificultat per comprar, Tarragona continua sent un lloc atractiu per la seva proximitat a Barcelona, la seva història i la seva qualitat de vida.

Segons l’informe d’Evolució del preu de l’habitatge en venda a Espanya elaborat pel portal immobiliari Idealista, el preu mitjà del metre quadrat a Tarragona registrat el desembre de 2024 és de 2.036 euros, la qual cosa demostra un increment en comparació amb mesos anteriors. Per exemple, el gener de 2024, el preu mitjà del metre quadrat a la ciutat se situava en els 1.864 euros/m2.

A més, és interessant observar que, encara que Tarragona no és una de les ciutats més cares d’Espanya, les diferències entre barris són bastant notables. Si bé el barri més ric és el dels Músics, amb una renda mitjana per llar de 72.465 euros, segons l’INE, les urbanitzacions de Llevant, Eixample i Nou Eixample Nord són les zones en les quals el preu del metre quadrat és més elevat. En elles, la mitjana se situa en els 2.295 euros/m2, els 2.198 euros/m2 i els 2.169 euros/m2, respectivament.

D’altra banda, les zones més barates de la ciutat de Tarragona per comprar un pis es troben al barri de Sant Pere i Sant Pau, amb un preu del metre quadrat de 1.745 euros/m2, Barris Marítims (1.903 euros/m2) i Nou Eixample Sud (1.988 euros/m2). Les dues zones que no es trobarien entre les més barates, però tampoc entre les més cares són la Part Alta (2.058 euros/m2) i La Móra (2.163 euros/m2).

Així doncs, encara que Tarragona pot ser una ciutat relativament assequible comparada amb altres grans urbs espanyoles, la creixent inflació dels preus immobiliaris la converteix en un repte per a aquells que desitgen adquirir un habitatge. Per això, el lloguer segueix sent una opció molt freqüent per a moltes famílies i joves, que no poden fer front a les altes entrades necessàries per sol·licitar una hipoteca.