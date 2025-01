L’Escola Campclar de Tarragona conviu amb cotxes cremats a l’entrada

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Escola Campclar conviu aquests dies amb cotxes cremats a la porta d’entrada al centre. La setmana passada es van incendiar dos cotxes just davant de l’escola i durant dies no s’han retirat. De fet, un encara no s’ha tret. Els infants que estudien al centre han d’entrar a l’escola passant just al costat dels vehicles.

En aquests casos, els responsables de la retirada dels vehicles incendiats són les asseguradores, ja que són els propietaris dels vehicles qui han de gestionar la retirada del cotxe de la via pública. Des de la Guàrdia Urbana s’estan fent les gestions necessàries per contactar amb els propietaris dels vehicles i agilitzar així que es retirin els vehicles cremats que estan a tocar de l’escola. Segons ha pogut saber Diari Més, el passat dimecres es va retirar un vehicle, mentre que encara queda un per emportar-se.

L’incendi es va produir el passat 10 de gener. Els Bombers de la Generalitat van rebre l’avís a les 23.52 hores i es van desplaçar amb una unitat terrestre fins a la plaça Garcia Lorca. En l’incendi va cremar totalment un vehicle, un altre va quedar afectat al 70% pel foc i un tercer va resultar afectat a la zona del lateral per radiació. Cap persona va resultar ferida durant l’incendi.

Succés recurrent

Els cotxes incendiats és un succés relativament recurrent a la ciutat. L’estiu passat, un vehicle va cremar a la Via Augusta i l’interior d’aquest va quedar calcinat, però afortunadament cap persona va resultar ferida. També, durant la Fira de Bonavista de l’any passat, tres cotxes es van cremar. El foc va cremar completament un dels vehicles i un altre al 80%.