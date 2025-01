Sacyr s'adjudica l'ampliació de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona per 215 MEUR

Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

Sacyr, en consorci amb Comsa i Vopi-4, ha guanyat els dos contractes per renovar l'Hospital Joan XXIII de Tarragona, que sumen un pressupost de 215 milions d'euros. Els treballs començaran aquest dijous 16 de gener.

El projecte inclou la construcció del nou edifici principal, amb un pressupost de 110 milions d'euros, així com la part associada a les instal·lacions i equipaments, que comporten un muntant de 105 milions, segons ha apuntat Sacyr en un comunicat. El termini d'execució és de 40 mesos.

En concret, el complex incorporarà un àrea d'hospitalització per 300 pacients, un bloc quirúrgic amb 14 quiròfans i 63 punts d'atenció diària. També disposarà de 20 sales de radiodiagnòstic, a més de gabinets, admissions, magatzems i despatxos mèdics.

El projecte, adjudicat per Infraestructures de Catalunya, preveu la construcció d'un edifici principal de gairebé 76.500 metres quadrats de superfície, on se situaran els serveis assistencials i d'hospitalització, a més d'un edifici de central d'energia de 3.500 metres quadrats. També es realitzarà una nova rambla i la urbanització del recinte de gairebé 10.000 metres quadrats.

Les primeres actuacions que es faran són l’excavació, el moviment de terres i la comprovació de l’estat de les cavitats a l’espai que va des del pàrquing de treballadors fins a l’edifici D. Durant aquest primer any, es duran a terme els treballs de fonamentació i construcció dels murs de contenció, que seran la base per aixecar el nou edifici principal de l’Hospital, on s’ubicaran les plantes d’hospitalització, el bloc quirúrgic, les àrees ambulatòries i altres serveis essencials. Paral·lelament, a partir del segon trimestre de 2025, es començaran les obres al vial tècnic per construir la nova central d’energies i el centre del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Les obres també comportaran algunes afectacions immediates. A partir d’aquest mes de gener, es tancarà el pàrquing de treballadors i es produirà un tall del vial de vianants que connecta el carrer Guillem Oliver amb el Servei d’Urgències. Així, l’accés a peu a Urgències es podrà fer des del carrer del Doctor Mallafré o per l’actual accés de vehicles des de Guillem Oliver, que també té pas de vianants. Les mesures s’han planificat per garantir la seguretat durant el desenvolupament de les obres i minimitzar les molèsties als usuaris i professionals del centre.

Sacyr compta amb una experiència en projectes hospitalaris que assoleix més de 60 hospitals i centres de salut construïts o reformats en nou països, que sumen 14.000 llits.