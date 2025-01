El pàrquing de professionals del Joan XXIII tancarà demà sense alternatives per als treballadors

Publicat per John Bugarin Verificat per Creat: Actualitzat:

«A causa de l’inici de les obres corresponents a la Fase 1.2 de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, us informem que, a partir del dimecres 15 de gener del 2025, es procedirà al tancament del pàrquing de professionals».

Aquest ha estat el comunicat que ha fet l’Institut Català de la Salut (ICS) per a anunciar als treballadors del Parc Sanitari Joan XXIII la clausura de l’àrea d’estacionament reservada per als empleats, situada entre l’Hospital Sociosanitari Francolí i l’aparcament dissuasiu Guillem Oliver.

La preocupació és latent entre el personal, que es veurà obligat a buscar pàrquing en altres zones a l’entorn del centre hospitalari. «Es generaran problemes de mobilitat», denuncia el president del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona (COMT), Sergi Boada, qui fa un mes ja reclamava que no es podien iniciar les obres sense que hi hagués una solució clara per a l’aparcament dels professionals.

Finalment, aquest dimecres es produirà el tancament «sense cap solució alternativa per als treballadors». Boada feia èmfasi en el fet que no només afectarà els empleats del Parc Sanitari, sinó que també suposarà un perjudici directe per als pacients, sobretot per als que tenen mobilitat reduïda, i acompanyants que hagin d’anar a l’hospital en cotxe. Com ja va afirmar fa unes setmanes, el president del COMT reitera que «la pilota continua sobre la teulada» del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Una solució urgent

El passat 13 de desembre, Salut assegurava que estaven treballant «en cercar solucions efectives» per a resoldre la situació que es viurà amb el tancament del pàrquing de professionals, que té una capacitat de 250 places. De moment, no han proposat cap alternativa per als treballadors. «Ha passat molt de temps des que ho vam denunciar per primer cop i demanem que hi posin remei», afirma Sergi Boada, qui recorda que el COMT va presentar una moció al ple de l’Ajuntament de Tarragona el març del 2024.

En aquesta, exigien tant al consistori com a la Generalitat que solucionessin les dificultats que estava tenint el personal del Parc Sanitari per a estacionar i que s’accentuaran demà quan s’iniciïn les obres del futur edifici principal de l’Hospital Joan XXIII. «El consistori ja va adoptar mesures pal·liatives i ara cal posar el focus en qui construirà l’edifici, que és qui ha de trobar solucions», assenyala.

En aquest sentit, apunta que el pàrquing dissuasiu de Guillem Oliver, inaugurat el mes de desembre del 2023, va ajudar a facilitar l’estacionament. Aquest aparcament compta amb 388 places de zona taronja, on es pot aparcar per un euro al dia. L’Ajuntament també va repintar de color taronja 390 places verdes de l’entorn del centre hospitalari i altres 132 blanques a tocar del parc del Francolí.

D’altra banda, des del COMT critiquen que l’anunci sobre de la clausura de l’aparcament de professionals «no s’hagi fet amb més antelació». «Sabíem que les obres començarien a principis d’any, però Salut no havia comunicat la data del tancament fins fa uns dies», apunten.