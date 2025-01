L'Ajuntament de Tarragona ha d’abonar 130 euros cada cop que ha de retirar un vehicle mal estacionat

Publicat per John Bugarin Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Tarragona ha hagut de contractar una empresa externa perquè presti el servei de grua de forma provisional, ja que la Guàrdia Urbana no disposa dels mitjans necessaris per fer-ho.

Actualment, retirar un vehicle mal estacionat de la via pública suposa una despesa d’uns 133 euros (IVA inclòs) per al consistori, un import superior al que cobra la policia local als infractors.

Tal com s’estipula en l’Ordenança fiscal número 10, reguladora de les taxes per immobilització, desplaçament i custòdia de vehicles; el titular del vehicle ha de pagar 113,89 euros pel trasllat de la grua fins al dipòsit.

Pel que fa a la custòdia dels vehicles, les tarifes varien segons la tipologia. En el cas dels ciclomotors, és d’1,29 euros per dia. Per a les motocicletes, el preu és 1,70 euros, mentre que els titulars de turismes i camionetes han de pagar 8,95 euros per dia.

La Guàrdia Urbana està gestionant el dipòsit municipal de forma provisional, mentre no s’adjudica el nou contracte del servei de grua.

Així, com s’explica en un informe de l’Intendent en cap, Manuel Vázquez, els agents del cos policial «s’encarreguen del registre d’entrades i sortides de vehicles, del cobrament de les taxes corresponents i del cobrament de denúncies donant compliment a la normativa de trànsit».