La Urbana assumeix el servei de grua i dipòsit de vehicles fins que s’adjudiqui un nou contracte

Tarragona Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Urbana de Tarragona haurà d’assumir el servei de grua, senyalització provisional i gestió dels vehicles abandonats, incloent-hi el dipòsit, fins que s’adjudiqui un nou contracte a una empresa externa. Això es deu al fet que el contracte amb l’anterior empresa, adjudicat l’any 2020 per 2 anys i amb la possibilitat de dues pròrrogues d’un any, es va esgotar el passat 31 de desembre. Ara per ara, no està en marxa cap procés de contractació per a externalitzar el servei. Fonts municipals apunten que la figura de la Guàrdia Urbana per a aquestes tasques és «provisional» i que «s’està treballant perquè la licitació del nou contracte arribi al més aviat possible». Des de l’oposició, Esquerra Republicana critica que «el govern està improvisant» i que «no haver previst que caducava el contracte demostra incompetència».

El 9 de juny de l’any 2020, l’Ajuntament de Tarragona va adjudicar el contracte del servei d’immobilització i retirada de vehicles de la via publica i el seu posterior trasllat al dipòsit de vehicles, l’eliminació dels vehicles declarats abandonats i alienació de la ferralla, la gestió de les cessions voluntàries dels vehicles, la gestió del cobrament de taxes i denúncies en matèria de trànsit en els casos en què es exigible el seu ingrés immediat, així com el servei de senyalització provisional. Ho va fer a l’empresa Gruas David i per un termini de dos anys de contracte més dues pròrrogues d’un any cadascuna. L’Ajuntament va abonar per aquest servei un total d’1.297.087,33 euros els primers dos anys. El contracte va vèncer el passat 31 de desembre sense un altre procés de contractació en marxa. Per tant, i com a solució «provisional», ha estat la Guàrdia Urbana qui ha hagut d’assumir aquestes tasques. En aquests moments, hi ha dues persones per cada torn que s’ocupen del dipòsit de vehicles, segons ha pogut contrastar aquest mitjà amb fonts del cos.

Fonts municipals defensen que ja s’està treballant perquè la licitació arribi al més aviat possible i que «en cap moment no s’ha interromput el servei de grua i dipòsit». Ara per ara, segons ha pogut saber Diari Més i han confirmat des de l’Ajuntament, s’ha hagut de contractar provisionalment una empresa externa perquè doni el servei de grua, atès que la Guàrdia Urbana no compta amb aquests vehicles.

Crítiques d’ERC

El portaveu adjunt del grup municipal d’Esquerra Republicana, Xavi Puig, critica que la solució de donar aquestes tasques a la Guàrdia Urbana és «improvisar», i lamenta que «la falta de previsió ens obligarà a tarragonines i tarragonins a pagar solucions molt més cares amb menys garanties».

Per altra banda, subratlla que «en cap comissió ni en cap ple se’ns ha informat sobre aquesta situació ni de què preveuen per als pròxims mesos». «Que no hagin dit absolutament res ens fa pensar que no ho tenien previst. És una mostra d’incompetència», acaba dient el portaveu adjunt d’Esquerra Republicana.