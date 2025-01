Tarragona es confirma com una de les ciutats més infidels d'Espanya

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Un nou estudi realitzat per la plataforma de cites Ashley Madison ha tornat a situar Tarragona entre les ciutats més infidels d'Espanya. El rànquing, aquest cop basat en l'activitat hivernal, exposa que vuit ciutats catalanes es troben entre les vint més infidels del país.

Per tant, posiciona Catalunya com la comunitat autònoma menys lleial del territori espanyol. Aquesta conclusió és la mateixa que va treure la versió estiuenca de l'estudi. Ara bé, quins són els municipis catalans on la monogàmia sembla haver passat de moda?

Girona, líder del rànquing



Girona no lidera únicament el rànquing català, sinó que a més, se situa segona d'Espanya. La ciutat catalana ha escalat una posició respecte a l'estudi de l'any passat, situant-se per sota de Burgos, la ciutat més infidel del país. Darrere es troba Lugo.

Manresa en segona posició

Manresa entra en el rànquing per primera vegada, situant-se quarta d'Espanya i segona a Catalunya, superant grans urbs com Barcelona o Madrid. Aquesta no és l'única nova entrada que debuta amb gran protagonisme. També és el cas de la ciutat líder d'Espanya, Burgos.

Barcelona baixa una posició

Per molts no serà cap sorpresa veure Barcelona en aquesta llista, tot i que potser esperaven una posició més alta. La capital catalana se situa cinquena a Espanya i tercera a Catalunya, una posició per sota a l'obtinguda en el darrer estudi.

Tarragona debuta en quarta posició

La ciutat de Tarragona, una nova entrada d'enguany, es posiciona quarta a Catalunya i sisena a Espanya. No és la primera vegada que el territori tarragoní destaca per la seva tendència a la infidelitat.

Un estudi dut a terme l'any passat per Diversual, un sex shop i botiga eròtica online, va determinar la província de Tarragona com la més infidel de l'estat espanyol.

L'estudi indicava que, un 39,77% dels tarragonins de mitjana, han estat infidels almenys una vegada en una relació estable, és a dir, 4 de cada 10 persones.

Lleida, a l'equador del rànquing espanyol

Lleida se situa desena a escala nacional, quedant en la meitat del rànquing. A Catalunya és la cinquena. La ciutat ha baixat dues posicions respecte a l'estudi anterior, tot i que encara queda per sobre d'A Coruña, que ha escalat ni més ni menys que nou posicions.

Mataró, Terrassa i Reus, al final de la llista



Mataró, Terrassa i Reus es troben al final del rànquing, molt per sota de la resta de ciutats catalanes. Mataró, en 16è lloc, ha pujat dues posicions respecte al darrer estudi. En canvi, Terrassa, en 17a posició, ha baixat una escala. Reus, per la seva banda, ha quedat en 19a posició, mantenint el seu lloc.