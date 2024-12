El restaurant El Trull de Tarragona guanya el programa 'Joc de Cartes'

Publicat per Shaila Cid Verificat per Creat: Actualitzat:

El programa d'ahir de Joc de Cartes de TV3 es va traslladar fins a Tarragona, en l'emissió del desé programa de la vuitena temporada. En aquest cas, Ribas busca el millor plat tradicional de Tarragona. Els establiments participants van ser El Trull de Tarragona, La Xeriueta d'Altafulla, el Sargantana de Roda de Berà i el Canteo Gastrobar de Tarragona. La tensió va regnar el talent culinari conforme avançava el programa.

El programa va començar amb el seu presentador, amb Marc Ribas, a l'Amfiteatre. Després, Ribas es va passejar per la resta de monuments romans de la ciutat com el Circ Romà o el Pretori. A continuació, va ser el torn per presentar als participants a guanyar Joc de Cartes.

Un dels participants és David Vélez, copropietari i cap de sala del restaurant Canteo Gastrobar, situat al carrer de Comte de la Part Alta de Tarragona. El plat que van presentar per guanyar va ser calamars farcits. Laura Bellino, copropietaria del Sarganta de Roda de Berà, va apostar per l'arròs caldós amb llamàntol amb una recepta de la seva mare de l'any 1982. El tercer participant era Joan Tomàs, propietari de La Xeriueta d'Altafulla, va escollir el plat de romesco de moixina. Finalment, Jorge Piera, gerent del grup Galera que gestiona El Trull de Tarragona, va optar per cargols amb peu de porc i rossinyols.

El primer restaurant que van visitar va ser El Trull, quatre brases que es troba dintre del càmping Les Palmeres, a l'N-340 al quilòmetre 1.168,5 de Tarragona. Aquest establiment està especialitzat en cuina catalana tradicional i de brasa. El local i la cuina van enamorar als participants. En quant al menjar, aquests s'esperaven una mica més, tot i que els postres van triomfar. Pel que fa al plat tradicional que van presentar, van destacar que el millor va ser la salsa dels cargols amb peu de porc i rossinyols. La nota mitja va ser d'un 7.

Després va ser el torn d'Altafulla, on Joan Tomàs va mostrar la cuina de La Xeriueta situada al Camí de l'Ermita, vinculada al territori i als sabors locals. Aquí els participants van ser molts crítics amb el local per les humitats, la barreja d'estils de decoració i per uns 'tuppers' «amb mala pinta» que van trobar a la cuina. El plat tradicional, tot i tenir un emplatat lleig, el van trobar bo de sabor. Els rivals el van suspendre amb un 4,4 de mitja.

El tercer en mostrar el seu potencial va ser l'equip del Sargantana, al passeig martítim de Roda de Berà, amb la cuina mediterrània d'autor i l'especialitat en arrossos. Les crítiques de la resta de rivals van continuar durant la visita al local de la Laura Bellino, on van veure malament que tingués moltes coses congelades i alguns ingredients caducats. Els concursants van puntuar el local amb un 6,1. La millor nota va ser per a l'espai amb un 6,7 i la més baixa per al preu amb un 5,3.

Finalment, el David Vélez va sorprendre als participants amb el tapeo modern i uns vins excel·lents al Canteo Gastrobar. Tots els comentaris al menjar van ser bons fins que Marc Ribas va descobrir que li havien servit uns calamarsons assegurant que eren calamars. Tampoc els va agradar trobar-se pluma de pollastre dins dels canelons.

El Jorge es va emocionar quan va descobrir la nota de la resta de participants ja que va confessar que li ha costat molt arribar fins arribar aquí. Amb la nota, el Trull es trobava en primera posició seguit del Sargantana, el Canteo Gastrobar i La Xeriueta. A partir d'aquí van donar l'oportunitat de canviar les notes atorgades.

Amb la nota del Marc Ribas i amb l'elecció del plat estrella, El Trull es va quedar amb la primera posició i va guanyar el programa al millor plat tradicional de Tarragona.