Alarma a Llevant: Registren 19 robatoris a domicilis en només dos mesos i mig

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

La zona de Llevant de Tarragona viu uns últims mesos complicats en relació amb la seguretat. Des del passat 1 d’octubre fins el 16 de desembre, s’han registrat 19 robatoris o intents de robatori en domicilis. Concretament, s’han registrat 9 fets al barri de Boscos, 3 a Cala Romana, 3 a Monnars, 2 a la Vall de l’Arrabassada, 1 a la zona de la Savinosa i 1 a l’Escorpí, segons confirma la Guàrdia Urbana al Diari Més.

Davant aquesta situació, el cos policial tarragoní durà a terme fins al gener un dispositiu de seguretat especial. En aquest, s’està intensificant la vigilància als barris i s’hi està destinant recursos. Al dispositiu de la Guàrdia Urbana hi participen unitats d’investigació, de drons, de seguretat ciutadana i de proximitats.

També, el passat dia 16, es va celebrar una reunió entre els cossos de seguretat i els veïns a l’Ajuntament. Durant la trobada, que es va fer a petició de l’alcalde Rubén Viñuales en conèixer les dades, els agents de la Urbana van fer arribar consells de seguretat als veïns i els van facilitar informació sobre el modus operandi que fan servir els lladres.

Barri Fets Boscos 9 Cala Romana 3 Monnars 3 Arrabassada 2 Savinosa 1 Escorpí 1

Segons expliquen els veïns, els lladres ja no entren amb vehicles a les urbanitzacions, sinó que alguns es queden en un cotxe en zones properes i uns altres s’acosten a peu a les cases pròximes a indrets boscosos amb poca il·luminació. Els veïns indiquen que la majoria dels robatoris s’han dut a terme de les 17 a les 22 hores i només s’ha registrat un cas on hi havia persones a l’interior de casa.

Per una finestra

Aquest cas es va produir a Boscos, fa pocs dies. Els lladres van entrar per una de les finestres del primer pis desmuntant-la i des d’allí van accedir a la resta d’habitacions. Quan van fer-ho, els propietaris es trobaven al despatx i al menjador. Es van adonar quan van pujar a la seva habitació i van veure una tauleta de nit remoguda. En el moment del robatori totes les portes d’accés al domicili estaven tancades, per la qual cosa van optar per desmuntar la finestra sense fer soroll per accedir-hi a l’interior.

Déjà-vu a l’hivern

Aquesta onada de robatoris ja es va viure a Llevant l’any passat. De fet, l’arribada de l’hivern, que provoca un augment d’hores sense Sol i de menys vianants pel carrer, propicia aquest tipus de fets delictius.

El passat gener, els veïns de Boscos van arribar a organitzar patrulles nocturnes per lluitar contra la inseguretat a la zona. A finals del 2022, l’Ajuntament de Tarragona va posar en marxa una vintena de dispositius de seguretat, sobretot càmeres de videovigilància, a la zona de Llevant. Aquestes enregistren les imatges durant les 24 hores del dia durant tot l’any. En el cas de Boscos, van instal·lar-ne tres a tota la urbanització. A més, el patrullatge nocturn amb drons és un dels recursos més efectius dels quals disposa la Urbana