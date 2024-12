Entren a robar a tres habitatges de Boscos, en un d'ells amb els propietaris a dintre

Publicat per Shaila Cid Verificat per Creat: Actualitzat:

Uns lladres han accedit aquest dimecres per a la tarda a tres xalets de Boscos de Tarragona i s'han emportat diverses joies i altres pertinences. Els fets haurien passat després de les set de la tarda. En una de les vivendes on van entrar a robar hi havia els propietaris a dintre fent vida normal.

Una de les víctimes ha explicat a Diari Més que els lladres van entrar per una de les finestres del primer pis desmuntant-la i des d'allí van accedir a la resta d'habitacions.

L'afectat es va donar compte quan va pujar a la seva habitació que està a la planta superior «vaig veure la tauleta de nit de la meva dona remoguda». Després va anar a revisar les habitacions dels seus fills i també va veure «els calaixos tots oberts i amb coses al terra». En una altra de les habitacions també es va trobar tots els armaris remoguts.

Quan van accedir a la seva casa, la víctima es trobava al seu despatx i la seva dona mirant la televisió al menjador. L'afectat assegura que «no vam sentir cap soroll» i lamenta que si hagués pujat abans cap a les habitacions «me'ls hauria trobat de cara i no sé que m'haurien pogut fer».

Entre les pertinences sostrets ha trobat el falta un rellotge de la seva dona i d'altres joies de poc valor. La víctima confessa que «més que res l'esglai de saber que han entrat quan estavem a casa».

En el moment del robatori totes les portes d'accés al domicili estaven tancades, per la qual cosa van optar per desmuntar la finestra sense fer soroll per accedir-hi a l'interior.

La víctima ja ha denunciat els fets als Mossos d'Esquadra els quals han acudit a l'habitatge per recollir proves. Segons expllica l'afectat, els lladres han utilitzat guants per no deixar rastre, fet que pot dificultar las seva identificació.

La vivenda afectada no disposava de càmeres de seguretat, tot i això la urbanització compta amb càmeres a les entrades que podrien ser d'utilitat.

A part de la vivenda de l'afectat, la tarda de dimecres els autors van accedir a dos habitatges més de la zona.