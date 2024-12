El tarragoní que ha estat clau perquè Juan s’hagi convertit en guanyador de Gran Hermano

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Adrián Thiam, veí del barri tarragoní de Sant Pere i Sant Pau, ha estat clau perquè Juan Luis Quintana s’hagi convertit en el guanyador de la dinovena edició de Gran Hermano, el reality show de Telecinco que, aquest any, tornava a disposar de concursants anònims.

Per a això, Thiam va haver de prendre una decisió clau quan Juan, l’actual guanyador, va ser expulsat. Gran Hermano, durant un dels seus programes, va posar en marxa la 'vida extra', que donava el poder a un concursant de salvar-ne un altre que havia estat expulsat prèviament perquè tornés a la casa.

Així doncs, Juan, que va ser expulsat, va escollir el seu amic Thiam perquè utilitzés aquesta 'vida extra'. Això sí, si el tarragoní acceptava posar en marxa aquest poder, ambdós concursants havien de renunciar, en cas de guanyar el programa, a 150.000 euros del premi final.

El tarragoní no ho va dubtar i va decidir que el seu amic Juan tornés a la casa. I ahir, després d’una final a tres entre el mateix Juan, Ruvens i Òscar, l’amic de Thiam es va convertir en el guanyador de Gran Hermano. Això sí, en comptes d’emportar-se els 300.000 euros, en utilitzar la vida extra, se’n va emportar 150.000.

Per la seva part, el tarragoní va ser expulsat de forma disciplinària del programa, ja que Thiam va tenir una «actitud intolerable» cap a Maica, una altra de les concursants. «Envaeixes l’espai de Maica, encara que ella deixa ben clar que aquesta actitud no li agrada. Tot i així fas cas omís. Portes a Maica a remarcar que no ho tolera», va argumentar el programa.