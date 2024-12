Expulsen de forma disciplinaria al tarragoní de 'Gran Hermano'

Publicat per Shaila Cid Verificat per Creat: Actualitzat:

Adrián Thiam, veí del barri tarragoní de Sant Pere i Sant Pau, ha estat expulsat aquest dijous de Gran Hermano de forma disciplinaria. Amb aquesta notícia va arrencar la gala 14, on es van paralitzar les votacions i es van mostrar diverses imatges de Thiam amb una «actitud intolerable» cap a Maica. Ahir es van conèixer quins serien els finalistes del show de Telecinco.

Després del vídeo, tant el presentador Jorge Javier Vázquez como el Super li van explicar la decisió de l'equip a Adrián, que estava sol al confessionari. «Envaeixes l'espai de Maica, tot i que ella deixa ben clar que aquesta actitutd no li agrada. Encara així fas cas omís. Portes a Maica a remarcar que no ho tolera», van argumentar.

«El codi de conducta de Gran Hermano és molt clar i se us informa a tots abans d'entrar. Encara que aquesta actitud inadequada té pes per si mateixa, fa setmanes t'advertim sobre un altre comentari que li vas fer. I ho has tornat a fer», van assenyalar des del programa.

I van concloure: «A Gran Hermano estan terminantment prohibides les actituds que fan incomodar a altres persones. Has passat aquestes línies vermelles en diverses ocasions. Som un programa respectuós, responsable i un entorn segur, per tant et comuniquem que estàs expulsat disciplinàriament. Surt per la porta de la teva dreta».

Thiam estava entre un dels quatre nominats del programa presentat per Jorge Javier Vázquez. El seu comportament amb una de les concursants, Maica, va propiciar la decisió de l'organització de Gran Hermano.

La decisió va sorprendre a la resta de concursants a l'inici de la gala, tot i que Thiam era un dels candidats amb més probabilitats de sortir de la casa, tal com reflectien diverses enquestes.

Finalment, Thiam s'ha quedat fora de la final de Gran Hermano i d'aconseguir el premi tan desitjat. Maica també va acabar sent expulsada pero per part de l'audiència, ja que era una de les nominades a abandonar la casa.