Així és l’Azzam, el iot més luxós i llarg del món que ha estat sis mesos atracat a Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El vaixell Azzam, considerat el iot privat més llarg del món, amb 181 metres d’eslora i construït per les drassanes alemanyes Lürssen, va estar sis mesos atracat a Tarragona, concretament, a Port Tarraco. El seu propietari és Jalifa bin Zayed Al Nahaya, president de la Unió dels Emirats Àrabs.

Segons la revista Forbes, el xeic, íntim amic del rei Juan Carlos, és un dels homes més rics del món, amb un patrimoni estimat de 15.500 milions de dòlars, que equivaldrien a uns 13.000 milions d’euros.

Així doncs, el iot Azzam és obra de la drassana alemanya Lürssen Yatchs, que està sota la batuta de l’enginyer Mubarak Saad a l’Ahbabi. En total, van trigar uns tres anys en construir-lo i està valorat en 600 milions de dòlars (510 milions d’euros).

Aquesta joia naval s’estén per 181 metres d’eslora, 20,8 metres de mànega i 4,3 metres de calat. Per fer-nos una idea, l’Azzam ocupa la mateixa longitud que dos camps de futbol professional. Té capacitat per a 36 hostes i 80 membres de la tripulació.

Quant als seus luxes incorporats, presumeix d’un gimnàs, una sala d’entrenament de golf, heliport, cine, discoteca, un gran saló de més de 500 metres quadrats... I, a més, es diu que compta amb un innovador sistema antimíssils.