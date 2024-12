Aquests són els megaiots internacionals que passen l’ITV a Tarragona

Publicat per Efe/ Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Port Tarraco ha penjat aquesta tardor el cartell de complet amb l'arribada de megaiots internacionals que atraquen a Tarragona durant setmanes per fer tasques de manteniment i reparació fora de la temporada d'estiu. La trentena d'amarratges, d'entre 45 i 160 metres, d'aquest moll del Port de Tarragona han estat a ple rendiment fins fa uns dies, i ara l'ocupació és propera al 60 %.

"La nostra temporada més alta és de setembre a la fi de novembre. Ara, part dels vaixells que teníem a la tardor se n'han anat al Carib i tornarem a estar plens de nou a la primavera", explica el director general de Port Tarraco, Marc Colls. La ciutat rep alguns dels iots de luxe més grans del planeta, propietat d'emirs de Catar, xeics àrabs, magnats russos o multimilionaris neozelandesos.

L'Azzam, considerat el iot privat més llarg del món, amb 181 metres d'eslora i construït per les drassanes alemanyes Lürssen, va estar-se sis mesos allí. El seu amo és Jalifa bin Zayed Al Nahaya, president de la Unió dels Emirats Àrabs.

També acull vaixells de pel·lícula, com el Fair Lady, construït el 1928 al Regne Unit i on es van gravar algunes de les escenes de la trilogia 'Cinquanta ombres de Grey'. Amb els seus 39,6 metres d'eslora i 6,4 metres d'ample, és un habitual en els últims anys.

"Port Tarraco no és una destinació de temporada per a aquestes embarcacions, és una marina tècnica, un port on acudeixen entre temporades o després per fer manteniment, reformes, millores i tot tipus de treballs per tenir els vaixells a punt", assenyala Colls. Quan està complet, uns 600 tripulants 'viuen' als iots mentre estan atracats i prop de 150 tècnics s'encarreguen de les reparacions específiques.

"Aquesta activitat intensa té un impacte positiu per a l'economia de la ciutat d'uns 18 milions d'euros a l'any. Genera ocupació directa i indirecte i reforça el paper de Tarragona com a centre de reparació i manteniment nàutic", afirma Colls. De fet, entorn de Port Tarraco han sorgit negocis vinculats a serveis per a aquests iots, oberts durant tot l'any.

La sostenibilitat és un altre factor clau: tots els vaixells atracats estan connectats al corrent elèctric per reduir l'impacte ambiental i compten amb una elevada capacitat per potabilitzar l'aigua de mar i produir la seva pròpia aigua dolça tant per al consum dels seus tripulants com per a tasques de neteja.

"Les nostres infraestructures i els serveis exclusius que oferim permeten que els vaixells rebin manteniments d'altíssima qualitat en un entorn òptim. La nostra geolocalització i la capacitat per acollir grans embarcacions ens han convertit en una destinació molt atractiva en l'àmbit global”, conclou Colls.

Imatge d'un dels megaiots internacionals que atraquen a Tarragona.EFE