Coneix l'Ulysses: el majestuós iot de luxe que està atracat a Tarragona

Publicat per Pep Santos Alasà Verificat per Creat: Actualitzat:

Amb relativa freqüència, diversos iots de gran luxe atraquen durant alguns dies al Moll de Pescadors del Port de Tarragona, permetent als tarragonins observar la majestuositat, luxe i grandària d'aquestes extraordinàries construccions. Alguns es queden bocabadats davant l'espectacularitat d'aquests iots, mentre d'altres s'indignen amb l'ostentació i exageració que suposen en una societat tan desigual com la nostra, però no es pot negar que atrauen totes les mirades amb el seu innegable magnetisme.

L'últim gran iot en atracar al port del Serrallo és un dels més impressionants i luxosos del món: l'Ulysses. Aquest iot, reconegut per la seva opulència i capacitats d'exploració, ha cridat l'atenció de curiosos i amants de la navegació.

Ulysses: una joia dels mars de més de 100 m. d'eslora

L’Ulysses és el quart iot més gran construït fins la data per Feadship i ha estat dissenyat amb un enfocament en l’elegància i la funcionalitat. Té un valor proper als 200 milions d'euros. El seu propietari, Graeme Hart, l’home més ric de Nova Zelanda, va rebre l’embarcació l’abril de 2024.

Aquest iot es distingeix pel seu perfil modern i línies netes, una creació de l’estudi de disseny holandès Sinot Yacht Architecture & Design. La seva estructura incorpora 1,100 metres quadrats de vidre exterior, incloent vint portes corredisses exteriors, dotze paravents de vidre i plafons de sis metres que il·luminen les suites de la coberta principal.

Amb capacitat per allotjar 20 convidats a 10 suites de luxe, incloent dues cabines VIP, l’Ulysses garanteix una experiència d’alta gamma a bord. El iot també compta amb allotjament per a fins a 40 tripulants, que asseguren que cada detall sigui cobert per oferir un ambient relaxat i exclusiu als seus ocupants.

Entre les comoditats a bord, destaquen:

Quatre jacuzzis exteriors i una piscina que ocupa tota l’ altura de la coberta principal.

que ocupa tota l’ de la coberta principal. Un club de platja que permet als hostes disfrutar del mar amb privacitat i estil.

que permet als hostes disfrutar del mar amb privacitat i estil. Un gimnàs, spa i saló de bellesa.

Un sistema de llums submarins , que il·lumina les aigües al voltant del iot.

, que il·lumina les aigües al voltant del iot. Ascensor i escala de vidre a l’atri principal, que connecta els diferents nivells del iot.

Imatge del iot de luxe Ulysses.YachtCharterFleet

Equipat amb dos motors dièsel MTU 16V 4000 M65L de 3,433 cavalls de força cada un, pot assolir una velocitat màxima de 17 nusos i mantenir un creuer còmode a 12 nusos. A més, la seva autonomia de fins 5,000 milles nàutiques li permet realitzar viatges llargs sense necessitat de reabastament, la qual cosa ho fa ideal per a travessies per oceans remots.

Graeme Hart

Graeme Hart és un empresari neozelandès conegut per ser l'home més ric del seu país. Ha construït la seva fortuna a través de l'adquisició i reestructuració d'empreses, especialment de la indústria de l'embalatge. Hart també és conegut per la seva passió per la navegació i l'aventura.

Segons el perfil de la llista Forbes, Graeme Hart, compta el dia d'avui amb uns 10,3 milions de dòlars de patrimoni net, ocupant la 248a posició al rànquing de les persones més riques d'aquesta firma.