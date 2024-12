La pastisseria d'un poble de Tarragona té el millor tortell de reis de Catalunya

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El forn de pa i pastisseria Passions ha guanyat, en un concurs que s'ha celebrat aquest dimecres al matí a Barcelona, el premi al millor tortell de reis clàssic de tot Catalunya. Aquesta pastisseria és un negoci familiar que té l'obrador a Calafell i tres botigues, que estan situades al carrer de Mar del municipi calafellenc, al carrer de Prat de la Riba del Vendrell i a l'avinguda de Francesc Macià de Vilanova i la Geltrú.

«El concurs repartia dos premis, al millor tortell de reis clàssic i al millor tortell de reis creatiu i comptava amb un jurat que està format per forners que han guanyat edicions anteriors, forners que truquen i professionals que formen part del gremi. Els jurats, en un primer moment, miren el tortell a nivell visual i, aquells que treuen millor puntuació, passen de ronda. Posteriorment, tasten el tortell i decideixen qui guanya», explica Miriam Esplugas, propietària de la pastisseria Passions.

«El concurs et proporciona uns ingredients base i uns altres d'alternatius com, per exemple, aigua d'azahar. El nostre tortell no té un secret com a tal, sinó que ha estat més un procés de prova i error i d'experimentar. El que sí que ens ha ajudat molt és parlar amb el jurat i que ens aconsellin. De fet, l'any passat, un d'ells ens va valorar i, un cop acabat el concurs, ens va donar pautes que ens han servit per ser millors i tenir un millor producte a les nostres botigues», manifesta Aleix Solà, un altre dels propietaris.

«Som un negoci familiar i hem demostrat que els negocis petits també podem fer productes de molta qualitat. De fet, el nostre producte té molta feina darrere. La part divertida d'aquest concurs és que dins de la família hi ha hagut gresca, perquè un ho volia fer d'una manera i un altre d'una altra. Estem molt orgullosos i tenim ganes de veure com es presenten les festes, tot i que arribarem fins on puguem arribar, no elaborarem tortells per sobre de la nostra capacitat», exposen els propietaris.