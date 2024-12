Time Lapse: Així han evolucionat les obres que transformaran l'hospital Joan XXIII de Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Institut Català de la Salut del Camp de Tarragona ha publicat en el seu web un vídeo time-lapse on es pot veure l'evolució de les obres d'ampliació de l'hospital Joan XXIII de Tarragona. La primera fase de les obres, que va finalitzar amb l'obertura del nou espai del Servei d'Urgències, ja està enllestida i s'espera que, a principis d'any, arrenqui la segona.

La primera fase també ha inclòs la construcció de l'edifici J, també conegut com edifici pont, que connectarà l'Edifici C amb el futur CORE de l'Hospital (edifici principal). A més, s'han dut a terme els treballs geotècnics i previs a la construcció de l'edifici principal.

Així doncs, l'edifici pont acollirà la sala d'espera d'urgències, el triatge i el control de seguretat, a més de connectar l'hospital actual i les urgències amb l'edifici principal futur. Durant aquesta primera fase també s'han reordenant l'àrea materno-infantil per concentrar el servei a la quarta planta, a més de l'hospital de dia pediàtric per a tractament de llarga durada.

La segona fase de les obres de l’Hospital Joan XXIII, que s'iniciaran durant el primer trimestre de 2025, consistirà en la construcció del futur edifici principal, que és la part més important del projecte. Això sí, també implicarà la desaparició de la zona d’aparcament habilitada per als treballadors del parc sanitari. De fet, aquesta nova estructura es menjarà l’àrea d’estacionament ubicada entre l’Hospital Sociosanitari Francolí i l’aparcament dissuasiu Guillem Oliver.

Aquest fet ha provocat que la preocupació creixi entre el personal del centre per la situació que hauran d’afrontar en un parell de mesos. Així ho ha constatat el president del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona (COMT), Sergi Boada, qui reclama que «no es poden iniciar les obres sense que hi hagi una solució clara per a l’aparcament dels professionals». En aquest sentit, assenyala que no només causarà «problemes de mobilitat» als treballadors del Joan XXIII, sinó també «als pacients i als usuaris» que hagin d’aparcar a l’entorn del parc sanitari.