Els treballadors de l’Hospital Joan XXIII de Tarragona es quedaran sense pàrquing a inicis del 2025 per les obres

La segona fase de les obres de l’Hospital Joan XXIII implicarà la desaparició de la zona d’aparcament habilitada per als treballadors del parc sanitari. La construcció del futur edifici principal, que és la part més important del projecte, s’iniciarà durant el primer trimestre del 2025. Aquesta nova estructura es menjarà l’àrea d’estacionament ubicada entre l’Hospital Sociosanitari Francolí i l’aparcament dissuasiu Guillem Oliver.

La preocupació creix entre el personal del centre per la situació que hauran d’afrontar en un parell de mesos. Així ho ha constatat el president del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona (COMT), Sergi Boada, qui reclama que «no es poden iniciar les obres sense que hi hagi una solució clara per a l’aparcament dels professionals». En aquest sentit, assenyala que no només causarà «problemes de mobilitat» als treballadors del Joan XXIII, sinó també «als pacients i als usuaris» que hagin d’aparcar a l’entorn del parc sanitari.

El COMT ja va alertar sobre aquesta situació el passat mes de març, quan van presentar una moció al ple de l’Ajuntament de Tarragona. El col·legi va demanar solucions tant al consistori com a la Generalitat de Catalunya per resoldre les dificultats que tenen els treballadors per a estacionar, les quals s’accentuaran quan comencin les obres per a construir el futur edifici principal de l’Hospital Joan XXIII.

La moció del COMT va arribar poc després que el govern municipal apliqués una nova àrea d’aparcament regulat en l’entorn del centre sanitari. Més d’un miler de places que abans eren gratuïtes van passar a ser de zona verda per a residents. Els treballadors de l’hospital van ser els principals damnificats per aquesta mesura del consistori, que setmanes després va acabar rectificant.

L’alcalde, Rubén Viñuales, va repintar 390 places de zona verda a taronja —on es pot aparcar per un euro al dia— per a facilitar l’aparcament al personal. També es van pintar del mateix color 132 places no regulades a tocar del parc del Francolí. A més, cal sumar les 388 del pàrquing dissuasiu de Guillem Oliver.

Quan el batlle va decidir aplicar aquesta mesura, va exigir que, a canvi, la Generalitat es comprometés a crear nous espais d’estacionament gratuït per als treballadors del parc sanitari Joan XXIII. «Al juny hi va haver una solució transitòria gràcies a l’Ajuntament, però ara la pilota està a la teulada del Departament de Salut», afirma el president del COMT. De fet, Boada remarca que és «la seva obligació» i insta el Govern català a trobar alternatives abans d’iniciar la segona fase de les obres d’ampliació de l’hospital.

«Cercar solucions»

Des del Departament de Salut asseguren que estan treballant «en cercar solucions efectives per a resoldre la situació futura». En aquest sentit, apunten que la construcció del nou hospital «és un dels projectes públics més importants de la demarcació i de Catalunya», i que «comporta un pas endavant per al territori».

«Per continuar avançant en el full de ruta és imprescindible ocupar l’espai destinat al pàrquing de professionals, que té una capacitat per a 250 places», afirmen. El COMT indica que hi ha uns 2.000 treballadors al centre i reclama que en el projecte s’incloguin nous espais d’aparcament per al personal sanitari.