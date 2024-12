El Govern central descarta nomenar Andreu Martín com a subdelegat i serà una dona qui ocuparà el càrrec

Publicat per John Bugarin Verificat per Creat: Actualitzat:

Andreu Martín apuntava a ser el nou Subdelegat del Govern Central a la demarcació de Tarragona. El seu nom ha anat perdent força durant les darreres setmanes fins al punt de ser descartat. Fonts socialistes apunten que l’actual primer secretari de l’agrupació local del PSC a Reus ha esdevingut una figura de pes dins del grup parlamentari socialista. Per aquest motiu, l’executiu de Pedro Sánchez ha preferit que el reusenc mantingui el seu lloc al Congrés dels Diputats.

Un cop descartada l’opció de Martín, el Govern Central ha valorat altres perfils. Segons ha pogut saber Diari Més, la intenció del PSOE és nomenar una dona com a nova subdelegada del Govern a Tarragona. Cal recordar que aquest càrrec només pot ser ocupat per persones en actiu amb el nivell més alt de funcionariat (A1) i això redueix el nombre de candidats possibles.

El passat mes de setembre, el PSC del Camp de Tarragona va proposar Andreu Martín com a relleu de Santiago Castellà, que ha deixat el seu càrrec com a subdelegat del Govern Central per convertir-se en el nou president del Port. També es va posar sobre la taula el nom del senador Alfons Garcia, així com el de tres dones del territori. Un d’ells era el de Valle Mellado, actual diputada per Tarragona al Congrés.

La voluntat de l’executiu de Sánchez és que la demarcació tingui una nova subdelegada abans de Nadal. Així, s’acabarà de tancar la nova incorporació durant les pròximes dues setmanes. Tot estava encaminat perquè Martín fos el màxim representant de l’Estat a la província, però, finalment, no serà així. En declaracions a aquest mitjà, el reusenc assenyalava que, si acabava sent l’escollit, assumiria el càrrec «amb responsabilitat i il·lusió».

Un cop descartada aquesta possibilitat, Martín continuarà la seva tasca al Congrés dels Diputats com a portaveu adjunt d’Indústria i Turisme, i vicepresident de la Comissió de Ciència, Innovació i Universitats en el grup parlamentari socialista. A més, l’exregidor de l’Ajuntament de Reus ha estat reelegit enguany primer secretari de l’agrupació local del PSC a la capital del Baix Camp, un càrrec que ocupa des del 2017.

Nova aposta per una dona

Els socialistes volen que la Subdelegació del Govern espanyol a Tarragona estigui liderada per una dona, una estratègia que també van seguir a l’hora d’escollir la nova delegada del Govern de la Generalitat, la canongina Lucía López Cerdán. Ella va ser el relleu d’Àngel Xifré (ERC) i, en les pròximes setmanes, es coneixerà qui substituirà Santi Castellà com a màxim representant de l’Estat a la demarcació. El primer secretari del PSC a la ciutat de Tarragona secretari va assumir aquest càrrec el gener del 2023, quan va substituir Joan Sabaté.

El passat 29 d’octubre, es va oficialitzar el nomenament de Castellà com a nou president del Port i, un mes després, la demarcació continua a l’espera de saber qui el rellevarà al capdavant de la Subdelegació del Govern central.