Santiago Castellà comença una etapa de «consens territorial» com a president del Port de Tarragona

La sala de premsa de l’Autoritat Portuària es va omplir ahir al migdia de representants polítics i empresarials per assistir a l’acte de relleu de la presidència.Tjerk van der Meulen

S’ha fet esperar uns mesos, però el relleu a la presidència del Port de Tarragona ja és efectiu. Santiago Castellà relleva Saül Garreta al càrrec i aposta per iniciar una etapa «tranquil·la» i de «consens territorial». «Entrem en una nova etapa política que deixa enrere la paràlisi que ha limitat el creixement del nostre país», va expressar Castellà.

El canvi de presidència es va escenificar ahir en un acte públic, on van assistir gran part dels alcaldes del territori, així com representants del món empresarial. «Tenim un Port molt ben orientat gràcies a la feina feta per Garreta», va valorar Castellà. El president sortint va expressar que ha sigut un «gran privilegi» assumir en el seu moment el càrrec i va desitjar encerts al nou líder. «Jo baixo del vaixell i puja en Santi», va resumir Garreta.

La consellera de Territori, Sílvia Paneque, va conduir l’acte i va expressar que Castellà «farà un treball excel·lent». «El Port de Tarragona és una de les infraestructures catalanes més potents i és una porta d’entrada internacional a Catalunya», va destacar la consellera.

Paneque va avançar que ja ha encarregat al nou president l’elaboració d’un Pla Estratègic per a «desenvolupar les potencialitats» de la companyia. Diferents projectes iniciats els darrers anys tindran continuïtat, com la ZAL i la terminal Guadalajara-Marchamalo. «El pla vol actuar en tres línies: la relació amb la ciutat, el potencial econòmic i la descarbonització», va afirmar Paneque.

En aquest sentit, Castellà creu que el futur del Port implica redefinir usos i espais. «Hem de preveure les incerteses del futur i disposar de les línies estratègiques per a abordar-les», va dir el nou president. Castellà considera que «el Port no ha d’anar sol», sinó que ha de ser «un espai de consens i seguretat territorial».

Hidrogen i eòlica

Castellà preveu un mandat basat en la sostenibilitat, impulsant l’eòlica marina, «una gran oportunitat», així com l’ús d’hidrogen verd. «Volem aprofitar la proximitat amb la gran autopista de l’hidrogen fins a Marsella», va sentenciar el president.

Pilar Parra, directora corporativa de Ports de l’Estat, va destacar que el port tarragoní és una «referència pel sector químic al país». «És un enclavament estratègic des del punt de vista de la transició energètica. El Port té un equip magnífic i celebro que s’entomi el repte d’atraure talent femení, ja que al sector estem en quotes inferiors a la paritat», va indicar Parra.

Pel que fa a l’arribada de creuers a la ciutat, Castellà creu que és una gran eina per a desestacionalitzar el turisme. «Els creuers han donat una resposta magnífica a algunes de les necessitats del territori. Són una oportunitat per a explicar el nostre producte i els nostres valors. Per a enfortir-nos», va concloure el nou president.