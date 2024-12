Llum verda definitiva de Costes al nou camí de ronda entre la Savinosa i l'Arrabassada

Publicat per RedaccióACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El nou camí de ronda entre l’Arrabassada i la Savinosa compta amb el vistiplau del Servei Provincial de Costes del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic que ha aprovat de forma definitiva el projecte.

Així consta en la resolució emesa el passat 18 d’octubre per l’organisme estatal, que va desestimar les al·legacions formulades per entitats ecologistes de la demarcació. Així doncs, la Diputació i l’Ajuntament de Tarragona tenen llum verda per tirar endavant la idea que havien plantejat inicialment. La previsió és que es comenci a construir durant el 2025.

Tal com s’explica a la resolució de Costes —publicada al Boletín Oficial del Estado (BOE) el 4 de novembre—, la coordinadora SOS Costa i Camp de Tarragona va presentar al·legacions. També ho va fer GEPEC-EdC, tot i que és una de les entitats que conformen la coordinadora.

La plataforma ecològica considera que el projecte és «innecessari i «no representa una millora». En aquest sentit, creuen que «malmet el paisatge» i «banalitza» l’experiència de la gent que hi passarà. De fet, adverteixen que «pot existir risc de massificació».

En el seu document, la coordinadora recull propostes alternatives al projecte anunciat per la Diputació i l’Ajuntament. Per una banda, plantegen que el tram inicial del camí discorri per l’interior dels terrenys de l’antic Preventori de la Savinosa. Per una altra, reclamen que el vial sigui «únicament per a vianants i no per a bicicletes».

Finalment, insten a replantejar el tancament perimetral del camí, que serà de cinc metres d’amplada i 750 metres de longitud. En la seva argumentació, la coordinadora demana que es permeti l’accés de la ciutadania als terrenys de l’antic sanatori. En la seva resposta, Costes explica que aquelles parcel·les són titularitat de la Diputació i, si es vol obtenir permís per entrar-hi lliurement, cal adreçar-se a l’ens provincial.

Fora de l’àmbit d’actuació

Costes apunta que només poden actuar dins de les zones que seran cedides per part de l’Ajuntament per incorporar-les al Domini Públic Marítim Terrestre (DPMT). Tan sols s’inclouran els terrenys on està previst que s’ubiquin les obres. Per tant, com s’assenyala a la resolució la resta queda «fora de l’àmbit d’actuació d’aquest Ministeri», el qual «no disposa de recorregut alternatiu al del camí de ronda proposat».

Tanmateix, apunten que el programa de necessitats establert pel consistori tarragoní, que s’encarregarà del manteniment de l’espai, inclou que el trànsit sigui per a vianants i per a bicicletes. «Ambdós són usos permesos en el DPMT», exposen. En tot cas, qui ha de restringir el pas de bicis hauria de ser l’Ajuntament.

Per les raons exposades, el Servei Provincial de Costes de l’Estat ha aprovat definitivament el projecte del nou camí de ronda entre l’Arrabassada i la Savinosa, amb un pressupost d’1,1 milions d’euros. Les obres es finançaran amb fons Next Generation i es preveu que durin sis mesos.