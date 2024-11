Unes 200 persones formen una cadena humana a Tarragona en contra del nou camí de ronda entre l'Arrabassada i la Savinosa

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Unes 200 persones han format aquest migdia una cadena humana entre l'Arrabassada i la Savinosa de Tarragona per denunciar la construcció del futur camí de ronda que busca connectar aquestes dues platges.

«Volem que el litoral tarragoní continuï sent igual de bonic, salvatge i natural com ho és ara», ha manifestat Lola Paniagua, portaveu de les plataformes Salvem la Savinosa i SOS Costa i Camp de Tarragona.

Per a ells, la pista de cinc metres d'amplada i 700 de longitud que hauria de començar a construir-se l'any vinent, «no és un camí de ronda, sinó un veritable passeig marítim» que convertirà «un lloc natural en urbà». Amb aquesta ja són tretze les cadenes humanes organitzades per l'entitat des del 2005 per preservar el litoral tarragoní.

A finals de juliol, diverses entitats ecologistes van presentar al·legacions en contra del projecte del camí de ronda entre les platges de l'Arrabassada i la Savinosa, anunciat a principis de març.

Aquest dissabte, quatre mesos més tard, s'han tornat a unir per formar una cadena humana amb el mateix objectiu: la paralització del que ells anomenen passeig marítim. De fet, Paniagua ha subratllat que ells no es mostren en contra de rehabilitar el sender, però sí d'urbanitzar-ho i que perdi el seu encant natural.

A més, també es mostren en contra de massificar un espai naturista com és la platja de la Savinosa, escollida també per les tortugues per posar-hi els ous. «No podem perdre la tranquil·litat de la Savinosa», ha dit Paniagua durant la lectura del manifest.

«Quan arreu de la Mediterrània s'estan encenent tota mena de senyals d'alarma sobre els efectes perniciosos de la massificació turística, ens atrevim a dir que cal preservar la tranquil·litat no només de la Savinosa sinó de Tarragona en la seva totalitat», ha afegit.

En aquesta línia, ha denunciat l'afectació que suposarà per al conjunt de la fauna i flora que envolten l'espai. «Aquí la vegetació té molt de valor, perquè hi ha una espècie endèmica única com és el 'Limonium gibertii', l'ensopeguera», ha fit Paniagua.

Unes paraules que han estat compartides per altres de les quinze entitats participants a la cadena humana. Entre elles, el Grup d'Amics de Toni Achón (GATA). El seu president, Lluís Borrera, ha afegit que aquestes espècies protegides viuen a primera línia del mar i, per tant, «no es poden agafar i trasplantar a l'interior», sinó que «s'han de deixar on estan».

Per aquest motiu, ha denunciat que l'amplada de cinc metres que es preveu per al futur passeig «no pertoca». «Les bicicletes tenen molts llocs per on anar, no cal que passin per aquí», ha defensat Borrera, qui ha reclamat que l'espai esdevingui un punt de gaudi on, no només els veïns de Tarragona, sinó del conjunt del Camp de Tarragona, puguin «passejar tranquil·lament».

Segona cadena humana a la Savinosa

Borrera ha aprofitat per recordar que la d'aquest dissabte ha estat la segona cadena humana que es fa al voltant de les platges de l'Arrabassada i la Savinosa. La primera va ser justament fa quatre anys, el 29 de novembre del 2020, quan unes 300 persones es van oposar al projecte de construcció d'un hotel de luxe al preventori.

«Ara, quatre anys després, l'amenaça és diferent, amb un impacte més mediambiental a la natura», ha puntualitzat Borrera, qui ha afirmat estar «content que s'obri l'espai, però no de com es fa».

