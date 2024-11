Tarragona licita la redacció del projecte de renaturalització de la platja del Miracle

Publicat per Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Tarragona treu a licitació la redacció del projecte executiu per a la restauració ambiental de l'àmbit de llevant de la platja del Miracle i la seva integració en el context dels espais verds existents allí així com al Camí de ronda. L'actuació pretén augmentar la resiliència de la platja, millorar l’impacte paisatgístic i mitigar el canvi climàtic amb la integració de la platja del Miracle amb l’espai existent.

Aquest contracte compta amb el finançament de la Diputació de Tarragona. El termini previst per l'execució dels treballs és de cinc mesos i el preu de licitació és de 49.780,71 € iva inclòs.

Segons ha manifestat el conseller de Medi Ambient de l’Ajuntament de Tarragona, Guillermo García de Castro, «la platja del Miracle presenta processos degeneratius importants que afecten l’estabilitat del seu conjunt. Aquesta degradació s’incrementa en episodis de pluja i temporal de mar intensos. L’objectiu principal de la redacció d’aquest projecte és preservar aquest entorn, no tan sols per conservar-lo sinó també per les funcions que desenvolupa en la protecció i conservació de la pròpia platja».

La redacció del projecte executiu de restauració ambiental haurà d’assentar les bases tècniques i executives per protegir el litoral del Miracle mitjançant actuacions que afavoreixin el retorn de beneficis ecosistèmics sobre la ciutadania, així com projectar millores en l’entorn periurbà dirigides a la integració de les zones verdes, el litoral tot augmentant els espais verds públics i el Camí de ronda.

«La voluntat d’aquest Govern és integrar l’àmbit del Miracle als espais verds existents a la ciutat, esdevenint un important actiu per a la ciutat com és el camí de Ronda, que actualment, en el tram comprés entre la platja del Miracle i l’Arrabassada, presenta grans deficiències», ha conclòs García de Castro.

Demolició de la plataforma

Paral·lelament a la licitació del projecte de renaturalització del Miracle, l’Ajuntament de Tarragona avança en el projecte de demolició de la coneguda com a Plataforma del Miracle. Concretament, el projecte es troba en fase d’avaluació de les propostes presentades per a l’execució de les obres d’enderroc.

Tal com ha recordat el conseller de Medi Ambient de l’Ajuntament de Tarragona, «més enllà de la pròpia obra de demolició, cal una proposta de restauració ambiental que permeti renaturalitzar la zona afectada, la integri en el conjunt dels espais verds existents i en millori la connexió amb el camí de Ronda del municipi».

Recordem que l’enderroc de la plataforma del Miracle té un pressupost total de 608.991,06€ IVA inclòs i la durada de les obres està prevista de 5 mesos. Aquesta intervenció és una de les actuacions principals del projecte Tarragona - GreenBelt ’26, que compta amb el suport de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançats per la Unió Europea -NextGenerationEU.