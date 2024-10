Les terrasses tancaran a la 1 h els caps de setmana i l’època d’estiu serà del 15 de maig al 15 d’octubre

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

«Un part difícil». Així es resumia internament a l’Ajuntament el procés de creació de la nova ordenança de terrasses a Tarragona. Mesos de treball i debat que van culminar ahir, en la darrera reunió de la comissió d’estudi del document. Totes les esmenes dels grups municipals van quedar resoltes i es van arribar al consens suficient per a portar l’ordenança al plenari del 15 de novembre.

«Hem acordat que els divendres, dissabtes i vigílies de festiu el tancament serà a la 01 h. En període d’estiu, l’horari d’obertura serà de diumenge a dijous a les 00.30 h. i a les 01.30 h. els divendres, dissabte, vigílies de festiu i dates especials», va explicar Montse Adan, consellera de Comerç, en sortir de la reunió. Finalment, la temporada d’estiu s’establirà del 15 de maig al 15 d’octubre.

Aquests punts eren la patata calenta que quedava per resoldre, sobretot entre Junts i En Comú Podem, que defensaven postures contràries. «Defensàvem que la temporada d’estiu comencés l’1 de maig, perquè cada cop fa més calor, però creiem que és un bon acord», va dir Pep Manresa, conseller de Junts.

El text definitiu ha reduït l’horari de tancament estival, que era inicialment a les 2 h, i ha ampliat els dies de temporada. «Hi ha hagut un treball de consens i d’acostament de postures. La majoria de les nostres esmenes, que blinden el descans dels veïns, s’han incorporat i estem satisfets», va expressar Jordi Collado, portaveu d’ECP.

Més enllà, una altra de les qüestions més debatudes va girar entorn del soroll. El PP apostava per no retirar els elements a l’hora de tancar per evitar molèsties. «Els tècnics de Neteja ens han dit que no és viable perquè als matins pugui passar la maquinària», va aclarir Adan. «Ho lamentem, tot i que celebrem que es canviïn els guals de la Plaça de la Font perquè no entrin els camions i s’eviti malmetre les rajoles», va expressar Maria Mercè Martorell, portaveu del PP.

Comissió de seguiment

Per últim, Adan va posar en valor la creació d’una comissió tècnica i una altra de seguiment, que s’encarregaran de revisar el compliment de la normativa i de tractar casos excepcionals. «Segurament ens reunim mensualment. No tenim por, es modificarà l’ordenança si alguna cosa no funciona», va dir la consellera.

En aquest sentit, el conseller d’ERC, Xavi Puig, va exposar que «hem blindat la ciutat de possibles ‘alcaldades’, com va succeir amb els aparcaments». Més enllà dels grups polítics, des de la patronal d’hostaleria de la ciutat veu «llums i ombres» a l’ordenança.

«Estem contents amb l’ampliació de la temporada d’estiu i amb el règim sancionador, que era molt necessari. Ara bé, veiem malament que el dijous es tracti com a laborable. Hi havia queixes per falta de control, però per això estan les noves sancions. Al final, cinc dies a la setmana la ciutat estarà tancada a les 12», va reblar Javier Escribano, president de l’AEHT.