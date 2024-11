El festival REC torna a Tarragona i posa el focus en el talent emergent i les històries contemporànies

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Festival Internacional de Cinema de Tarragona, el REC, posarà enguany el focus en el talent emergent i les històries contemporànies. La 24a edició d’aquest certamen tindrà lloc del 4 al 8 de desembre en diferents espais de la ciutat i comptarà amb una selecció de pel·lícules d’alt nivell, entre les quals hi haurà 8 estrenes a nivell estatal.

El total de films i activitats es reparteixen en les diferents seccions que ofereix el festival: Opera Prima, secció oficial a concurs; la secció temàtica batejada per aquesta edició com a Xiuxiuejos; Talent local, l’oportunitat per veure pel·lícules amb autoria tarragonina, i les projeccions especials de Pantalla Tàrraco i Sessions Vermut. Les pel·lícules de la secció oficial es podran veure a l’Antiga Audiència mentre que el film inaugural i la secció de Talent Local s’emplacen al Teatre Tarragona. D’altra banda, els passis de les Sessions Vermuts s’ubicaran al Teatret del Serrallo, espai ideal per després poder degustar un vermut a la terrassa amb els membres dels equips dels llargmetratges.

L’experiència patrimonial del REC tindrà quatre escenaris: la Galeria La Catedral, el bar L’Alquimista, la Casa Canals i el Col·legi Oficial d’Arquitectes de Tarragona. Com és habitual, la programació reservada a la canalla, el RECXics, es pot veure al Museu d’Art Modern de Tarragona.

Ahir al matí, en la presentació del festival, la consellera de Cultura de l’Ajuntament de Tarragona, Sandra Ramos va destacar «el recorregut del Festival REC, una cita ineludible amb la cultura a la nostra ciutat que compta un any més i des dels seus inicis amb el compromís institucional de l’Ajuntament de Tarragona».

Per la seva banda, el director artístic del Festival REC, Xavier García Puerto, va posar en valor «el paper d’aparador que hi juga el festival i amb el qual s’ha consolidat com a referent per encarar el circuit comercial amb més força».

Finalment, el conseller de Joventut de l’Ajuntament, Guillermo García de Castro, va expressar que «ens sentim especialment orgullosos de participar en el Festival REC impulsant la participació activa dels joves en el món del cinema. Aquest any, per segon consecutiu, hem reforçat encara més el nostre compromís perquè ells siguin part fonamental de l’equip i, en definitiva, de la vida cultural de Tarragona». I és que enguany, des de la conselleria de Joventut s’ha donat l’oportunitat a joves entre 18 i 35 anys de descobrir el procés de creació d’un festival des de dins i explorar el món de la programació cultural.

Estrenes a Catalunya

Un gruix dels llargmetratges que s’exposaran al festival s’estrenaran en primícia a Catalunya. Serà el cas de L’edat imminent, dirigida per Clara Serrano i Gerard Simó, que es podrà veure el 5 de desembre a les 18 h a l’Antiga Audiència. O el del film titulat The ballad of Suzanne Césaire, que explora la vida d’una figura clau del moviment de la Negritud. La pel·lícula, feta entre un grup de cineastes, es projectarà a l’Antiga Audiència el 6 de desembre a les 16 h.

També hi haurà estrenes a nivell estatal com en el cas de No sleep till, un film que gira entorn els efectes d’un huracà a Florida, que es podrà veure el 7 de desembre a les 16 h a l’Antiga Audiència. La cloenda es farà el dia 8 a les 19 h amb el passi de Miséricorde, una pel·lícula sobre un petit poble del nord de França.