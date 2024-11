La pel·lícula de C. Tangana inaugurarà el festival REC de Tarragona

El film suposa l’estrena com a director de l’artista madrileny Antón Álvarez.Festival Rec

La guitarra flamenca de Yeray Cortés es projectarà el pròxim 4 de desembre a les 20 h al Teatre Tarragona, en una estrena exclusiva per a la província i com a projecció inaugural de la 24a edició del REC, el Festival de Cinema de Tarragona.

Aquesta obertura del festival promet un inici únic: serà el primer contacte del públic tarragoní amb la nova faceta cinematogràfica d’un dels artistes més influents de la música contemporània espanyola, segons explica l’organització.

Quan C. Tangana va conèixer a Yeray Cortés va quedar completament fascinat amb el seu talent i intrigat per la seva història familiar. Yeray és una figura inusual dins del flamenc: respectat per l’ètnia gitana més tradicional i pels artistes avantguardistes de la nova onada de la qual forma part.

Decideixen emprendre un viatge junts per gravar un disc en el qual les cançons venen marcades per una gran pena, on el mateix procés artístic l’enfronta amb el seu passat i l’espitja a explorar un secret familiar a través del qual tracta de redimir la relació amb els seus pares.

Cultura gitana

Al documental, C. Tangana aconsegueix retratar la cultura de la comunitat gitana que es mou entre la modernitat i la tradició. El punt de partida sorgeix de l’amistat entre el director i Yerai Cortés. En el film es relata com a partir d’aquesta complicitat Yerai expressa la pena i la passió que inspiren la seva música i el procés creatiu del seu primer àlbum en solitari.

El film ja ha estat reconegut en l’àmbit cinematogràfic, sent seleccionat com a pel·lícula inaugural de la secció New Directors de l’última edició del Festival de San Sebastián i guanyant el premi a Millor Documental Musical Nacional al Festival In-Edit. Les entrades i abonaments es podran adquirir a través de la pàgina web del Festival REC (www.festivalrec.com).