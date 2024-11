Busquen un embut gegant que van robar d'un dels estands de l'Embutada de Tarragona

Publicat per Shaila Cid Verificat per Creat: Actualitzat:

Els organitzadors de l'Embutada de Tarragona han denunciat a les xarxes socials que la nit del dissabte 9 de novembre al diumenge els van robar d'un dels estands situats a la plaça del Rei un embut gegant.

Tot i que els estands havien estat vigilats durant tota la nit, els organitzadors de la 8a Festa del Vi Novell de Tarragona van trobar a faltar diumenge al matí l'embut de grans dimensions. Per aixó han demanat als ciutadans que si van veure alguna sospitosa el passat cap de setmana o si saben on està l'embut els ho facin saber al telèfon 618 792 585.

Des de la Guàrdia Urbana de Tarragona i els Mossos d'Esquadra han confirmat a Diari Més que no tenen constància dels fets i que no han rebut cap denúncia formal per part de l'organització de l'Embutada.

L’Embutada va omplir la Part Alta de la ciutat de música, activitats diverses i vi novell durant tot el cap de setmana. Es tracta de la vuitena edició d’aquest esdeveniment, que rememora les antigues festes de la verema, quan la gent es reunia per tastar el primer vi de l’any en un embut tradicional, una pràctica popular a Tarragona i altres regions com el Priorat i el Baix Penedès.

Organitzada per Santa Teca, va comptar amb la presència de més de 30 cellers que van oferir els seus vins novells, entre els quals es trobaven Celler Bàrbara Forés, Celler Sanromà, Tuets, Celler de l’Apotecari i Celler Frisach.