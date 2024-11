L’Embutada omple la Part Alta de vi, música i activitats durant tot el cap de setmana

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Embutada va omplir la Part Alta de la ciutat de música, activitats diverses i vi novell durant tot el cap de setmana. Es tractava de la vuitena edició d’aquest esdeveniment, que rememora les antigues festes de la verema, quan la gent es reunia per tastar el primer vi de l’any en un embut tradicional, una pràctica popular a Tarragona i altres regions com el Priorat i el Baix Penedès.

Organitzada per Santa Teca, va comptar amb la presència de més de 30 cellers que van oferir els seus vins novells, entre els quals es trobaven Celler Bàrbara Forés, Celler Sanromà, Tuets, Celler de l’Apotecari i Celler Frisach.

Les activitats van arrencar dissabte a les 10.30 hores i van finalitzar ahir a les 16 hores. Hi van actuar grups com Filipin Yess i Fetus i també es va poder gaudir de punxadiscs com Loren o Hands Up i Ponent Roots. A més, hi va haver activitats vinculades al món del vi per a tota la família.