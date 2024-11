Així es fa la millor pizza d’Espanya i que es pot menjar a Tarragona

Publicat per Verificat per Creat: Actualitzat:

La pizzeria Aboccaperta, amb dos restaurants a Tarragona, va aconseguir dimarts passat guanyar el campionat a la millor pizza d’Espanya. Així doncs, el seu creador i xef d’aquest restaurant, Matteo Grippo, ha explicat a Diari Més quina ha estat la recepta i el procés que ha dut a terme per aconseguir elaborar la millor pizza d’Espanya.

El xef, al principi, volia introduir el concepte de la 'calçotada' a la pizza que anava a presentar en aquest concurs, però les fortes precipitacions que es van produir durant la matinada de diumenge a dilluns a la ciutat, van provocar que els proveïdors no poguessin facilitar-li tots els ingredients a temps.

A més, Grippo va estar a punt de no participar en el concurs, ja que un dels restaurants d’Aboccaperta es va inundar un dia abans de participar en el campionat i va estar ajudant en les tasques d’evacuació d’aigua, que van solucionar just a temps perquè el xef pogués improvisar una nova pizza.

«La massa té un prepastat de 24 hores. Una vegada finalitzat aquest prepastat, acabes de fer la biga, un procés que sol durar unes altres 24 hores. Així doncs, estem parlant que el procés de la massa comporta unes 48 hores, encara que el temps és variable. Una vegada feta la massa, vaig fer una crema de carabassa amb perfum de taronja, que deixa un sabor bastant fort, però que no és ni molest, ni invasiu», explica Grippo.

«Un altre dels ingredients principals va ser la botifarra de corder, que va ser preparada per un carnisser, i també vaig apostar per una fusió de formatges fumats, formada per formatge d’ovella fumat, d’aquí de Tarragona, i la mozzarella fior di latte d’Agerola, la ciutat més famosa de les mozzarelles,» continua el xef en la seva explicació.

«Després, vaig posar la pizza al forn, uns dos minuts i a 400 graus. Quan la vaig treure del forn, li vaig afegir un carpaccio de boletus crus, que havia deixat marinar el dia anterior amb sal, oli i orenga fresca. Finalment, vaig incorporar la salsa romesco, posant una gota de romesco a sobre de la mozzarella,» conclou Grippo.