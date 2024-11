El govern de Tarragona acorda amb Junts aprovar els pressupostos incloent 5,4 MEUR en inversions

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El govern socialista de Tarragona ha arribat a un acord amb Junts per aprovar els pressupostos pel 2025 de la ciutat incloent 5,4 milions d’euros en inversions. D’aquesta manera, Tarragona donarà llum verda als comptes en un ple el pròxim 15 de novembre gràcies als vots favorables del PSC, Junts i els Comuns, i entraran en vigor l’1 de gener.

L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha remarcat la «predisposició» de Junts per treballar plegats i ha destacat que es tirin endavant gràcies a l’acord de tres forces diferents. «Crec que és per estar orgullós», ha apuntat. El regidor de Junts, Jordi Sendra, ha explicat que s’inclouran 43 propostes fetes pel seu grup i ha assenyalat que el 85% de les mesures proposades l’any passat s’han complert.

Viñuales podrà aprovar els seus segons pressupostos des que és alcalde de la ciutat gràcies a l’entesa amb els Comuns i Junts, que donaran suport als comptes. Ahir es va anunciar el pacte amb En Comú Podem i aquest dijous s’ha presentat l’acord amb Junts. Els de Jordi Sendra han aconseguit partides per la renaturalització del canal de la Móra i la renovació del passeig marítim. També la museïtzació del camí de la Fonteta, que va des de la necròpolis i fins a la Font dels lleons, després que aquest any s’hagi netejat l’espai.

El document també inclou convertir en zona de vianants la primera coca de la Rambla Nova, la rehabilitació de la Quinta de Sant Rafael i l’Hostal del Sol. A més, els independentistes també han inclòs una bossa de diners per poder habilitar el Banc d’Espanya per fer-hi activitats culturals. Així com una partida per asfaltatge i millora de polígons. Sendra ha assegurat que s’arranjarà el vial principal del polígon Francolí i alguns carrers del Riu Clar.

L’acord contempla 60.000 euros per continuar la «guerra contra els coloms» i «acabar amb aquesta plaga», ha dit Sendra. I 700.000 euros per millorar l’accessibilitat al nucli urbà. El de Junts també ha remarcat els 70.000 euros aconseguits per promocionar la llengua catalana. I en matèria de cultura popular, la pujada fins als 240.000 euros per a les colles castelleres de la ciutat.

«Predisposició» per les dues parts

L’alcalde ha lloat la «predisposició» de Junts per «treballar per Tarragona», un qualificatiu que també ha expressat Sendra. «Volen millorar la ciutat, sense dubte l’acord està en aquesta línia», ha asseverat. «Hi haurà moviment, progrés a la ciutat», ha vaticinat Viñuales.

En la mateixa línia, Sendra ha remarcat que aquest any s’han complert el 85% de les propostes que van fer en els comptes de l’any passat. «Hem afrontat la negociació del 25 amb molta confiança Sabem que tenim un govern a la ciutat que compleix els compromisos amb Junts», ha confessat. «Estem satisfets de ser útils als nostres ciutadans des de molts vessants», ha insistit.

Sobre una eventual entrada al govern municipal, ni Viñuales ni Sendra n’han volgut parlar. El socialista s’ha limitat a valorar el «consens» per aprovar els comptes. «És un bon símptoma saber que hi ha una majoria parlamentària per poder tirar endavant els pressupostos. Ja en parlarem del govern», ha manifestat el de Junts.