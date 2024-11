L’Ajuntament de Tarragona destinarà 17 MEUR al capítol d’inversions dels pressupostos del 2025

El pressupost del 2025 inclourà una partida de poc més d’un milió d’euros per a renovar l’asfalt del polígon FrancolíGerard Martí

Publicat per John Bugarin, Oriol Castro

El govern municipal de l’Ajuntament de Tarragona ha acabat de confeccionar la seva proposta per als pressupostos del 2025. Segons ha pogut saber Diari Més, l’executiu socialista preveu destinar 17 milions d’euros al capítol d’inversions. Entre les partides més destacades, hi ha un milió d’euros per a la futura comissaria mixta de Battestini i un altre per a l’ampliació i trasllat de la Biblioteca Pepita Ferrer al Mercat Municipal de Torreforta. Els socialistes també han inclòs diverses propostes d’ECP i Junts, grups amb els quals ha negociat l’aprovació dels comptes.

Les dues àrees municipals que aglutinen més partides són les de Patrimoni i Territori. En total, sumen 5,7 milions d’euros. En aquests departaments, les principals inversions seran per a la compra d’habitatge social, amb 1,4 milions, i el Pla d’asfaltat del Polígon Francolí, amb 1,1 milions. En el pressupost d’aquest 2024, ja hi havia reservada una partida similar —negociada entre el govern i ERC—, que no s’ha acabat executant.

D’altra banda, els socialistes proposen invertir un altre milió d’euros en les dues primeres fases per a urbanitzar l’eix format pel carrer Unió, la plaça de la Mitja Lluna i el carrer Apodaca. En els pròxims mesos, es licitarà la redacció del projecte. A més, es preveu reservar 350.000 euros per a la reforma de Ca l’Agapito. També destaca la partida de 100.000 euros per a museïtzar el Fòrum de la Colònia.

El govern també fa una aposta forta per l’àrea de Cultura i Festes, que s’emportarà 2,7 milions. La futura Biblioteca Pepita Ferrer tindrà la partida més copiosa amb un milió d’euros per a la seva construcció. L’executiu també planteja destinar 300.000 euros al projecte de rehabilitació del Teatre Metropol.

L’alcalde, Rubén Viñuales, també ha previst una partida d’un milió d’euros per a la futura comissaria de Battestini que compartiran la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra. Igualment, s’han reservat 400.000 euros per als vestidors del camp de rugbi i 200.000 per a la humanització de la plaça Verdaguer.

Dels 17 milions previstos per a inversions, 14,5 milions provindran de préstecs i 222.451 euros, de subvencions d’altres administracions. Els altres 2,5 milions estaran supeditats a la liquidació de patrimoni. Les partides per a la Biblioteca de Pepita Ferrer i per a la comissaria de Battestini depenen de la venda de finques municipals.

Un nou pla rasclet

El govern ha treballat amb En Comú Podem un nou pla rasclet. El pressupost del 2024 preveia 16,7 milions en euros d’inversions. A aquests diners, es van sumar 4 milions que es van recuperar de 350 partides d’anys anteriors que estaven «adormides», pendents d’executar. De moment, es preveu que almenys es puguin «rescatar» 800.000 euros per a l’any vinent. Si no hi ha cap sorpresa, la proposta de pressupostos del govern per al 2025, que preveu 193,3 milions d’euros en ingressos corrents —2,95% més que l’exercici anterior—, s’aprovaran en el ple del 15 de novembre amb el suport d’ECP i Junts.