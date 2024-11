El govern de Tarragona i ECP acorden un pla d’inversions d’11,4 MEUR per als pressupostos de 2025

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L’equip de govern de Tarragona ha arribat a un acord amb En Comú Podem per als pressupostos de 2025. Socialistes i comuns han pactat un pla d’inversions que inclou 38 actuacions, xifrades en 11,4 milions d’euros. Les polítiques d’habitatge s’enduen el gruix de les partides econòmiques amb 9 milions, els quals es destinaran principalment a la compra i construcció d’habitatge per a lloguer social.

«Es passa de 7 milions d’euros per a la construcció i dos més per a la compra, feia molts anys que l’Ajuntament no invertia en construcció», ha afirmat aquest dimecres el portaveu d’En Comú Podem, Jordi Collado. A banda de l’habitatge, l’acord també inclou altres accions en l’àmbit del medi ambient, l’ensenyament i la cooperació.

L’entesa entre el govern municipal i els comuns permet donar una passa endavant per a l’aprovació dels comptes de 2025, que es portaran a votació en el ple del pròxim 15 de novembre, tot i que l’executiu municipal encara necessita els vots de tres regidors més d’altres formacions per tenir majoria per aprovar els pressupostos. En la presentació feta aquest dimecres, el portaveu d’En Comú Podem, Jordi Collado, ha desgranat les 38 accions pactades, entre les quals es prioritza l’habitatge, les polítiques socials i la transició ecològica.

En concret, l’acord recull el compromís per a la compra d’habitatge per destinar-lo a lloguer social. En detall, es destinaran 2 milions d’euros a la compra d’immoble i, 7 milions més, per a la construcció de nous habitatges. L’exercici passat, el consistori ja va destinar 1 milió d’euros a la compra d’habitatge, també per destinar-lo a lloguer social.

En l’àmbit de l’espai públic, s’han previst diverses actuacions de millora. A tall d’exemple, l’equipament esportiu a l'aire lliure, situat a la platja del Miracle, rebrà 20.000 euros per ampliar el mobiliari per fer esport a la zona habilitada d’aquest espai. També es destinaran 200.000 euros per la construcció de cinc lavabos públics, fet que permetrà continuar la inversió de l'any passat, i s’impulsarà l’elaboració del projecte constructiu per a la creació d’una plaça al carrer Smith, al barri del port.

L’acord també recull accions per l’arranjament de locals socials i comunitaris com el de la Floresta o la rehabilitació del local carrer Nou de Santa Tecla. Pel que fa a la mobilitat, es destinaran 20.000 euros a l’avantprojecte d’estudi per a la rampa d’accés a l’escola Miracle i 15.000 euros a fer accessible la platja Llarga i l'Arrabassada. També s’eliminaran les barreres arquitectòniques al barri del port i Torreforta, que comptaran amb una partida de 200.000 euros. A banda, s’ha acordat estudiar l’ampliació de la línia 43 dels autobusos municipal i d’una línia de bus que connecti el polígon Riu Clar amb el centre de la ciutat.

Mesures per impulsar al medi ambient

Entre les accions per impulsar la protecció del medi ambient, destaquen les mesures per renaturalitzar del torrent de la Móra, afectat per la DANA d’aquesta setmana. Per recuperar aquest espai natural i millorar la seva capacitat d'absorció d'aigua en cas de pluges torrencials, s’invertiran 120.000 euros. També s’han previst 300.000 euros per al pla de prevenció d’incendis, que permetrà la neteja de camins i zones boscoses, així com 100.000 euros més per fer una auditoria energètica dels edificis municipals, la qual servirà per conèixer l'eficiència d’aquests equipaments.

La mateixa quantitat es destinarà a la construcció del Centre Interpretació Anella Verda. L’objectiu és crear un centre de divulgació, interpretació i protecció de l'anella, que sigui l’avançament del projecte de desenvolupament de l’Anella Verda com a patrimoni de la ciutat i en consonància amb altres actuacions que es fan amb fons europeus.

Creació de cinc convocatòries d’ajuts

El portaveu d’En Comú Podem, Jordi Collado, ha destacat la creació de cinc convocatòries d’ajuts temàtics. D’aquesta manera, es modificarà el pla estratègic de subvencions a partir de la redacció de noves bases de les ajudes per a activitats i projectes entitats de lleure, culturals, acció social i ecologisme. «En aquest ajuntament fem moltes subvencions a dit, nominals, el que volem crear són eines similars als que tenen la gent de cooperació i entitats veïnals, que tinguin criteris clars», ha subratllat Collado.

Increment en Cooperació

Així mateix, ha destacat l’increment en l’àmbit de la cooperació, amb una partida xifrada en 500.000 euros. «És molt remarcable, creix el pressupost en cooperació després de molts anys, i creix una mica més que el mateix pressupost, estem molt orgullosos que Tarragona demostri que el món és un tot i allà on podem incidir ho fem», ha comentat Collado. En l’acord, també s’ha contemplat un decàleg per garantir l’empadronament a Catalunya; crear el grup de treball per al padró a Tarragona; i l’elaboració d’una guia de benvinguda a Tarragona.

Entre les 38 actuacions pactades, s’inclou el pla rasclet 3.0, el qual permetrà millorar l’eficàcia financera de l’Ajuntament per segon any. «Recuperem inversions que havien quedat abandonades o que no sabien enllestit. La recuperació de projectes perduts ronda els 800.000 euros», ha assegurat Collado, qui ha afegit que actualment la partida més antiga data de 2020. «L’any passat, amb el primer pla rasclet, hi havia partides de 2011 i 2016, hem aconseguit una actualització de la recuperació dels recursos», ha resumit.

Altres inversions

El govern municipal i els comuns també han acordat 500.000 euros per a actuacions socioeducatives de carrer; 120.000 euros per al Servei d’Intervenció Socioeducativa de l’IMSST i 200.000 més per al manteniment dels centres escolars públics de la ciutat. En l’àmbit de la cultura i la memòria històrica, s’ha establert que el 25% de les activitats programades per la Santa Tecla de 2025, s'hauran de fer fora del centre neuràlgic de la festa, ajudant a descentralitzar-la. També s’ha previst la instal·lació d’un monument dedicat a Garcia Lorca (20.000 euros) a la plaça que porta el seu nom, entre altres.

Entrada al govern municipal

Preguntats sobre la possibilitat que els comuns entrin a formar part de l’equip de govern, tant l’alcalde, Rubén Viñuales, com Jordi Collado, han tornat a defensar els mateixos arguments.«Ho hem explicat moltes vegades, tenim una clara proposta: govern d’esquerres i allò que encaixi en aquesta descripció hi estem per treballar-hi», ha manifestat Collado. Per la seva banda, l’alcalde Viñuales ha lloat la predisposició dels dos regidors d’En Comú Podem: «Els valoro professionalment i personalment, i també molt la seva visió, que ens ajuda a tenir una perspectiva diferent, que sempre va encaminada a millorar la ciutat, sí que necessitem estabilitat per tirar endavant els projectes, i no és la primera vegada que ens ajuden».

Finalment, l’acord també estableix una reunió mensual de seguiment dels acords entre representants dels dos grups municipals. A més, des dels comuns han celebrat que s’han acordat 38 de les 40 accions que havien plantejat.