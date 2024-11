ECP votarà a favor del pressupost municipal del 2025

Publicat per John Bugarin Verificat per Creat: Actualitzat:

En Comú Podem donarà el seu «sí» als pressupostos del 2025. Ahir, després d’una intensa jornada de negociacions, la formació morada i el govern municipal van tancar un acord que va ser avalat poques hores després per les assemblees dels Comuns i de Podem. L’executiu socialista era conscient que aquesta setmana era important per poder aprovar els pressupostos en el ple que se celebrarà el pròxim 15 de novembre.

ECP va presentar la setmana passada una llista amb 40 propostes per ser incloses en el pressupost. Segons fonts consultades, el PSC hauria acceptat gran part de les partides demana des, que sumarien uns 12 milions d’euros. Una de les prioritats d’En Comú Podem durant les negociacions ha estat l’habitatge. Finalment, s’ha reservat una partida de 2 milions d’euros per a la compra de pisos que es destinaran a lloguer social. Així ho han pactat el portaveu d’ECP, Jordi Collado, i la comissió negociadora del govern —formada per la consellera d’Hisenda, Isabel Mascaró i l’assessor especial d’Alcaldia, Pau Pérez—, que es van reunir dilluns i van intensificar les converses ahir al migdia fins a arribar a un consens.

Negociacions fructíferes

La formació morada va exigir durant les negociacions que SMHAUSA passi de tenir 150 pisos públics en propietat a sumar-ne uns 450 a finals de mandat. Perseguint aquest objectiu, l’executiu socialista ha acceptat incrementar la partida de més d’un milió d’euros que s’havia reservat aquest 2024 per a la compra d’habitatge, arribant als 2 milions. ECP també va fer reclamacions en matèria de medi ambient, posant el focus en la creació d’un Centre d’Interpretació de l’Anella Verda.

També van demanar una partida pressupostària important per reforçar el Pla de Prevenció d’Incendis Forestals i una altra per impulsar un programa d’educadors de carrer per a la dinamització comunitària als barris de la ciutat. La inversió en accessibilitat també ha estat un factor important per a l’acord entre el PSC i ECP, que es formalitzarà demà al matí en una roda de premsa conjunta entre l’alcalde, Rubén Viñuales, i els consellers de la formació morada, Jordi Collado i Toni Carmona.

Abans que la formació morada materialitzés el seu «sí» al pressupost, l’equip de govern emetia un comunicat en el qual explicaven que s’havia enllestit un pressupost per al 2025 «de continuïtat». El pressupost d’ingressos corrents per a l’any vinent serà de 193.834.779,20 euros, que representa un 2,95% més respecte a l’exercici anterior. Pel que fa a les despeses corrents, també se situen en 193.834.779,20 euros. L’executiu socialista destaca l’aportació «significativa» de 984.049,40 euros a l’Institut Municipal de Serveis Socials que suposa un increment del 7,7% en comparació al 2024.

La consellera Isabel Mascaró remarcava que estaven treballant «intensament» amb les formacions que «sempre s’han mostrat disposades a apostar per inversions transformadores pels tarragonins i tarragonines, és a dir, ECP i Junts». Amb els primers ja han tancat un acord i, amb la formació de Jordi Sendra, tenen previst reunir-se entre avui i demà per arribar a un consens. El govern preveu portar la seva proposta a la comissió informativa d’Hisenda de dilluns i perquè s’aprovi, posteriorment, en el ple del dia 15.