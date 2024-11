L'Equip de Govern de Tarragona presenta un pressupost «de contenció i centrat en l'atenció a les persones»

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’equip de govern ja té enllestit el pressupost de l’Ajuntament de Tarragona per al 2025. Es tracta d'un «pressupost de continuïtat, on continua sent clau la contenció de la despesa així com incrementar l'esforç en polítiques socials, l’habitatge i de projecció de la ciutat».

El pressupost d’ingressos corrents per l’any vinent serà de 193.834.779,20 euros, és a dir, es produeix un increment d’un 2,95% respecte a l’exercici anterior. Pel que fa a les despeses corrents, se situen en 193.834.779,20 euros, la qual cosa representa un increment del 2,95%. Especialment significatiu és l’aportació de 984.049,40 euros a l’Institut Municipal de Serveis Socials que representa un increment del 7,7% respecte a l’any passat.

«Estem elaborant un pressupost de contenció, però amb inversions ambicioses, elaborat sense apujar ni taxes ni impostos», remarca la consellera d’Hisenda i Serveis Interns, Tecnologia i Eduació, Isabel Mascaró.

«Aquesta setmana és clau per arribar a un acord per aprovar el pressupost de l’any vinent. Treballem intensament amb les formacions polítiques del consistori que sempre s’han mostrat disposades a apostar per inversions transformadores pels tarragonins i tarragonines, és a dir, En Comú-Podem i Junts», apunta la consellera Mascaró.

Aquesta proposta es debatrà divendres a la comissió informativa d’Hisenda i, un cop obtingui llum verd, es debatrà al plenari del 15 de novembre, la qual cosa representarà –en cas de tirar endavant- que el nou pressupost entrarà en vigor a 1 de gener de 2025.