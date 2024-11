Deu empreses pugnen per a enderrocar el ‘mamotreto’

Imatge aèria de la plataforma del Miracle, popularment coneguda com a ‘mamotreto’.Marc Colilla

Fins a deu empreses s’han presentat a la licitació de les obres compreses en el projecte de demolició de la plataforma de la platja del Miracle, popularment conegut com a ‘mamotreto’. La licitació es va publicar el passat 3 d’octubre i el termini de presentació es va tancar el passat dijous 31 d’octubre. En els propers dies està previst que es reuneixi el tribunal qualificador per tal d’avaluar les propostes presentades per les diferents empreses participants.

El pressupost del projecte és de 503.298,40 euros més 105.692,66 euros en concepte del 21% d’IVA que suposa un import total de 608.991,06 euros (IVA inclòs). El termini d’execució dels treballs es preveu que sigui de 5 mesos a comptar des de la formalització del contracte.

El conseller de Medi Ambient de l’Ajuntament de Tarragona, Guillermo García de Castro, va valorar molt positivament «l’àmplia participació rebuda en la licitació». García de Castro va recordar que «l’enderroc de la plataforma del Miracle és una de les actuacions principals del projecte Tarragona-Green- Belt ’26» i va expressar que «estem cada cop més a prop de retornar aquest espai a la ciutadania».

Els treballs d’enderroc

En primer lloc, es procedirà a la demolició dels edicles per col·lapse. A continuació es durà a terme l’excavació de la rampa de terra armada mitjançant retroexcavadora i les plaques de terra armada amb pinça hidràulica. Posteriorment, es procedirà a la demolició de les estructures. La demolició consistirà a anar desgranant el formigó armat a fi de reduir la mida dels residus resultants. Els fonaments no s’enderrocaran, es demoliran els pilars amb martell.

Un cop feta la demolició, a continuació se separarà la ferralla del formigó. La ferralla es tallarà a mida suficient per a la seva valorització. Igualment, el formigó es demolirà fins a una mida suficient per a la seva reutilització, reciclatge o valorització. Un cop retirats tots els residus, es demolirà el paviment de llamborda amb base de formigó i serà de la mateixa manera transportat al corresponent centre de reciclatge. Un cop retirat tot el paviment, es deixarà la superfície resultant plana, es compactarà i anivellarà i a continuació s’estendrà una capa de 15 cm de terra a l’espera del projecte de renaturalització d’aquest espai.

3.000m3 de formigó

La plataforma del Miracle, de gairebé 3.000 m3 de formigó, es va estrenar l’estiu del 2001. La infraestructura va comportar una inversió de l’Estat de 8,4 milions d’euros. El 2013, després d’un accident, es va decidir tancar-la per motius de seguretat. L’anterior govern municipal, liderat per ERC i amb la CUP a Medi Ambient, ja va començar a fer passes per a enderrocar-la.