Tarragona supera una nit passada per aigua on han caigut prop de 150 litres per m2 en una hora

Els serveis d'emergències de Ajuntament de Tarragona han estat treballant incansablement durant tota la nit davant l'episodi de pluges que ha colpejat el Camp de Tarragona aquesta matinada. Com a conseqüència, diversos punts de la ciutat han patit inundacions però «tot i els nombrosos desperfectes, no hem de lamentar danys personals gràcies a què de seguida s’ha activat el protocol d’actuació, ha valorat la consellera de Protecció Civil, Sonia Orts.

La pluja ha caigut de manera intensa aquesta nit entre les 2 i les 5h de la matinada aproximadament i s’ha arribat a valors de prop dels 150 litres per m2 en 1h.

La Guàrdia Urbana, tècnics de Protecció Civil, Ematsa i Associació de Voluntaris de Protecció Civil han estat treballant tota la nit per restablir les zones inundades. També els departaments de Neteja Pública, BIR i l’EMT s’han posat a treballar a primeres hores del matí per col·laborar amb la situació actual.

Hores d’ara cal mantenir la precaució a tota la ciutat, però sobretot a les zones més afectades com són La Mora, L'Arrabassada, les platges, la zona de riu Francolí i Part Baixa; així com la Rambla de Ponent.

Imatge d'un carrer de Tarragona inundat.Ajuntament Tarragona

Seguretat Ciutadana

Des d’ahir, que la Guàrdia Urbana compta amb unitats de reforç amb motiu del temporal. Les primeres accions que es van portar a terme van ser el tall d’accés al pàrquing de l’Horta Gran i als accessos al Riu Francolí. Per altra banda, es va fer una supervisió de la llera del riu Francolí amb l’objectiu de localitzar alguna persona que pogués estar per la zona abans de tallar-ne l’accés.

Ja aquesta nit, la policia tarragonina ha actuat en molts punts de la ciutat portant a terme talls d’accés a diferents vies de la ciutat com l’N-340 al seu pas per Icomar, també a Cala Romana, Via Augusta, a la C-31b, al pont antic del Carrefour a les Gavarres, a Sant Salvador, a Sant Pere i Sant Pau a carrers com Marcel·lí Domingo i la rotonda d’entrada al barri, al passeig de la Independència, a Mas d’en Garrot al barranc del Comellà, carrer Montsià, a l’avinguda del Mediterrani de la Móra, carrer Bages, carrer Vallès i Anoia, entre altres. També s’han tallat els accessos al Camp de Mart i s’ha senyalitzat la rotonda de les Corts Catalanes, per acumulació d'arena sedimentada. A tot això, també s’ha localitzat diferents persones sensesostre a qui se’ls ha ofert allotjament.

Més de 20 actuacions Voluntaris Protecció Civil

Pel que fa a les actuacions dels voluntaris de Protecció Civil, durant aquesta nit han actuat tres dotacions i encara continuen en diverses accions hores d’ara i han dut a terme 21 actuacions des d’encintat de carrers, a restabliment de carrers per caiguda d’arbres o desbordament d’embornals. Els treballs s’han dut a terme a punts molt diversos de la ciutat, des de Part Baixa (Castaños i Smith), fins al barri de l’Arrabassada, Sant Pere i Sant Pau o Sant Salvador; passant pel centre com el carrer Estanislau Figueres o Rovira i Virgili, entre d’altres. El barri de La Mora ha estat un dels més afectats, on encara hi estan treballant.

L’empresa d’Aparcaments Municipals ha fet seguiment dels pàrquings i han hagut de tancar les plantes inferiors del Catalunya, el Companys i el de Joan XXIII, el Tarraco i el Saavedra, per acumulació d’aigua i fang. Els pàrguings de Torroja i Bastos no presenten incidències destacables.

Pel que fa al seguiment del transport públic, l’EMT ha informat que s’esta duent a terme el servei com en un dia festiu, de moment sense incidències significatives en els recorreguts. La única incidència és la línia 22, que no ha pogut entrar pel pont del Serrallo, que s’ha desviat per Pere Martell.

L-12 que connecta La Mora amb el centre, ara mateix la línia funciona amb última parada Mas Rabassa perquè la carretera nacional N-340 està tallada.

Les cotxeres de l’EMT al polígon Industrial Francolí, no han experimentat danys.

Des de l’IMSST, aquesta nit passada s’ha allotjat 5 persones sensesostre i serveis d’atenció domiciliària com el SAD i el TAD, mantenen en tot moment contacte amb aquelles persones que més ho necessiten com ara persones grans que viuen soles. Els Àpats a Domicili mantenen la seva activitat.

Des del moment que es va decretar l'alerta Ematsa va fer monitorització contínua de les previsions i els registres propis de pluges. Des de les 12:30 de la nit amb les primeres pluges es va activar l'equip de guàrdia de clavegueram amb camió i a les 2 de la matinada ha fet una primera neteja de la zona de la Part Baixa per recuperar la normalitat dels carrers.

A les 5 de la matinada, ha baixat la intensitat de les pluges i s'han reprès les tasques de revisió i neteja de punt crítics, tres equips s'han repartit per la ciutat, a polígons i barris, han treballat sobretot a la Part Baixa i a les 7 del matí els carrers estaven en situació normal. A més, s'han reposat les tapes desplaçades i revisat zones crítiques. Es continua treballant en coordinació amb neteja pública i la Guardia Urbana a la zona de la Mora, Rambla ponent de Campclar i platja Llarga.

Durant les hores de més intensitat s'han produït talls de subministrament elèctric i baixades de tensió que s'han anat recuperant amb els equips de guàrdia, excepte la zona del carrer Barcelona on s'ha produït una avaria elèctrica que s'està treballant per reparar-la. D'altra banda, el dipòsit de l'Oliva es troba per sobre de la seva capacitat i s'està monitorant la situació mentre desborda aigua a la zona.